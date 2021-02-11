無綫「限廚令」 轉型教煮KOL 肥媽收入無憂：最高月掙40幾萬

【明報專訊】肥媽（Maria Cordero）昨日出席活動時表示，工作後回家跟兒孫玩大富翁、食飯共度母親節，由於很多子女、孫和曾孫在英國、澳洲，她只需準備8人晚餐無難度。原本身在海外的大仔前晚亮相無綫節目《日日媽媽聲》給她驚喜，又有家人越洋拍片祝賀，她說：「網友問點解仔女膚色又黑又白，跟前夫生的孩子黑，跟第二任生就白囉！」大仔勸肥媽退休安享晚年，她表示不會全身而退，希望子女讓她保持自由度，現在過半退休生活，在家當KOL拍網上煮食節目：「完全不工作不動腦，我會好快病，好快死㗎。畀空間我玩吓，不用太多力，在家拍節目都好懶，上樓化個妝，下身著住睡褲，外披圍裙遮住，大家不發現，可免除返內地要隔離。」

肥媽與無綫簽一年拍一輯煮食節目，本來3、4月開工，因疫情押後計劃。對於無綫近期改革推「限廚令」，肥媽持開放態度：「大家就啦，畀時間他們改革。」她表示節目延期開拍，收入依然無憂，去年她開設個人YouTube、facebook網上頻道，反應叫好叫座：「一個月拍4集，逢星期六拍1小時，每月收入6位數一定有，最高收入一個月試過掙40幾萬，當中為名牌做推廣，有佣金，使乜鬼打工？我都算半退休了，我掙到錢可以幫下一代，不停買機票給他們飛來飛去。」由於網上發展回報可觀，跟網友交流又開心，她決定下月開抖音和微博帳戶，「我手上有三四個品牌廣告，仲有近20個品牌考慮合作，但我要用過、食過產品好才會傾」。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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