江𤒹生率真無罪 黑面有理

【明報專訊】人氣男團MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong，AK）推出新曲《黑之呼吸》，是填詞人Oscar為他度身訂做，希望他保持率真性格。AK自認個性惹火，相信將來會承受更多不同考驗，但他覺得不平坦的人生才精彩。談到初登大銀幕與吳千語合作新片《忽然心動》飾演情侶，AK自爆緊張又怕醜，還被經理人花姐（黃慧君）取笑，鼓勵他拍拖尋回甜蜜感覺。

記者：陳釗

AK透露新歌圍繞「真偽」、「情緒」和「黑色」3個主題，填詞人Oscar為他度身訂做，對方由他入行開始合作至今，非常了解他的性格，他說：「對方知我是一個很真的人，亦知我這種性格很易被人誤會、誤解，但亦是我最可愛和最可貴的地方，他不想我因入了行，將這個稜角磨蝕，希望我保持率真性格，但要學識處理自己情緒。」

拒絕虛偽 自認惹火

提到「黑」字，AK在叱咤頒獎禮失落新人獎黑面一幕，引起小風波，有人讚他真性情，也有人覺得他欠大將之風。AK自覺在不傷害別人的情况下，有情緒是ok的，當刻他沒有不替隊友攞獎開心，單純很失望，覺得對家人和幫過他的團隊沒一個好的交代，而且很難單憑一個畫面就斷定他的為人，AK說：「不過我當日的確處理得不完善，需要去學習和改善，這都是我人生的一課。」他稱無論是做真實的自己，還是虛假的人都會有人批評，何不真實地去面對自己，感覺更舒服。

由MIRROR入行至今踏入第3個年頭，AK表示最大改變是表演以外，學識跟別人和粉絲相處，他說：「入行前我只是一個舞蹈員，只會表演，處理好舞台上的工作便可，但入行後兼顧更多，例如人與人之間的溝通，要學識去處理。頭一兩年真的很緊張，又不知如何面對鏡頭，對住記者又不知說什麼，但現在開始慢慢熟習了。」

AK自知是個較惹火的人，相信將來的路會很難行，以及承受更多不同考驗，他說：「我覺得不平坦的人生才精彩。」身為人氣偶像，外界定有不同聲音，AK承認看到一些惡意批評及留言，一定會有不開心，正努力學習如何將別人對他的好放大，並說：「因我不想辜負身邊人對我的期望，很多時壓力是來自自己，現在要學識去消化。對於一些我形容為無營養的惡意抨擊，分明是對人不對事，看到的確會比較嬲，不過很快就過，但屋企人是我的底線。」

隊員非競爭對象

12名成員分頭發展，姜濤、陳卓賢、呂爵安、盧瀚霆及柳應廷相繼出歌，氣勢強勁。隊內競爭看似非常大，AK卻未感壓力，透露成員間不會比較，所有競爭的感覺都是外界給予他們的，並說：「我們由12個男生組成，是12個個體，比賽時已各有粉絲，到我們組合在一起時，雖然大家都叫『鏡粉』，但粉絲都想自己偶像得到最大利益和資源，無奈公司有它的計劃，我們都要按部就班，粉絲可能就會有不同聲音，從而攻擊隊內其他人。我們本來無事的，但這些聲音反而令我們產生矛盾，不知怎算好。我們12個都是有想法的男生，大家按着自己想法去做，公司亦會全力配合。」

談到隊友姜濤萬千寵愛在一身，AK表示不感「葡萄」，因萬千寵愛當中也包括MIRROR成員，他說：「阿姜攞到這個成績，大家有目共睹，由他19歲參賽到現在，他不是偷不是搶，靠自己努力，所以很合理。他和Tiger（邱傲然）在MIRROR裏面就像弟弟，有哥哥惜的弟弟是很幸福的，所以他們要知足。」

花姐鼓勵拍拖

除唱歌、拍劇，AK去年初登大銀幕與吳千語合作新片。他稱心情超級緊張，特別是跟吳千語合作，入行3年很少跟女生工作，跟對方單獨做戲時很怕醜，更被經理人花姐取笑，AK說：「她笑我有無搞錯？怕醜？我說我都不知點解，我還趁機向花姐提議，不如安排我和多些女藝人合作。」AK最想跟林嘉欣合作。

暫不想拍拖的AK大爆花姐不停鼓勵他談戀愛，並說：「可能她覺得我太dry，加上之前跟千語BB拍完戲後，她說『你不行喔，是時候要拍拖，令個人sweet一點』，但我不急，現在要找一個了解我工作時間、環境，又能承受外界壓力和目光的女仔不易，順其自然。」明年30歲的AK，希望在工作上再衝一下，努力嘗試歌影視三棲發展。

場地提供：VS MEDIA

髮型：Denny Ku@Chic Private i salon

化妝：Rainbow chung@AnnieG.Chan makeup centre

Styling：PIPA Creative