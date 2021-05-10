《艾蜜莉2》南法取景 莉莉哥連斯泳裝上陣

【明報專訊】影視串流平台Netflix的原創劇《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris），講述美國女孩艾蜜莉獲公司委派到巴黎，展開事業與愛情的新生活，雖然談及法國文化的部分被抨擊，但仍獲金球獎提名，而且是去年Netflix最多人收看的喜劇；兼任監製及扮演艾蜜莉的《玉子》32歲女星莉莉哥連斯（Lily Collins）上周宣布第2季已開鏡。昨日她又公開跟劇中演員Ashley Park及法國女星Camille Razat的合照，打卡地點顯示她們身處法國南部。莉莉又留言稱，「女孩回來了。團聚而且感覺良好」。從照片所見，莉莉穿著泳衣，看來是戲服一部分。其實日前已有傳媒拍到劇組在蔚藍海岸取景，更目擊莉莉哥連斯換了幾套華麗服裝。看來第2季都會延續上季風格，觀衆可以靚衫看個不停。

另一方面，百變天后Lady Gaga身在意大利多月拍攝《帝國驕雄》烈尼史葛（Ridley Scott）執導的新片《House of Gucci》，昨日亦更新社交網，上載一張跟導演擊拳的照片，並留言稱電影正式煞科。《House of Gucci》改編自真人真事，講述時尚品牌Gucci第三代繼承人Maurizio Gucci遭前妻Patrizia Reggiani聘用槍手殺害的故事。其實片中扮演時裝設計師的《魔比煞》謝勒力圖（Jared Leto）早前已完成戲分，並返抵紐約。