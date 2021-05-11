玩交友App滿足浪漫 方力申想一見鍾情反被查家宅

【明報專訊】方力申（小方）、關心妍昨日出席《十大傑出青年選舉2021》啟動禮。小方表示7年前成為傑青後，一直肩負提拔後輩任務，去年鼓勵泳將師妹歐鎧淳，提議她找霍啟剛提名參選傑青；最近有人找他提名咖啡店女員工參選港姐，但他婉拒了，因不認識女方，不敢輕舉妄動。仍單身的小方，自公開玩交友App認識新朋友後，一夜間多了10多名網友要求連結，他說：「我用真相、真資料，最初網友不相信，不停撩我傾偈確認身分，好似查家宅。（有否拍片交友？）不會，朋友建議我網上交新朋友不應該傾太多，最好相約見面，不過我不敢約網友去街。」

小方表示玩交友App目的是想滿足雙魚座的浪漫心，希望眾裏尋她，找到一見鍾情的人。

關心妍呻慈善基金善款所剩無幾

關心妍入行後經常參加公益活動，2012年當選傑青後，以個人名義成立慈善基金，幫助弱勢社群治療情緒。她表示疫情期間籌款困難，自己將教唱歌班的收入，用來資助基金會交租和醫療，都受到停課影響基金會營運，「基金善款所剩無幾，但小機構沒什麼資助，若尋求政府資助需要排長龍，只能靠朋友捐助；其實老公已出錢出力幫忙好多，我希望打人情牌，邀請龔柯允、黃劍文做義工教唱歌」。

記者：鍾一虹