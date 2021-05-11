與前夫帶兒子同遊主題樂園 呂慧儀：媽咪同行慶祝母親節

【明報專訊】呂慧儀、張嘉兒、孟瑤、何依婷及游嘉欣前晚母親節演出無綫節目《開心大綜藝》。呂慧儀透露兒子跟往年一樣送自畫卡和一枝康乃馨給她，她每年都會將畫儲起，並影相留念。日前她與兒子及前夫黃文迪到主題樂園提前慶祝母親節，她說媽咪都有同行，稱並非刻意夾時間，大家不用開工便一起去玩。合演《愛‧回家之開心速遞》的岑杏賢宣布懷胎5個月，呂慧儀笑稱與劉丹早已估到，替對方開心，現在最緊要健康，生個肥肥白白BB，安胎時多點看《愛》劇，BB自然會愛笑。她相信對方生完BB，很快便能歸隊。

張嘉兒心郁郁想追多個

張嘉兒一早知好姊妹岑杏賢懷孕，但要守秘密，對方想一切安穩才宣布，她有分享安胎心得。她透露岑杏賢身體狀况很好，身材還很弗，只是懷孕初期有孕吐，現在OK。育有兩女的張嘉兒表示也心郁郁想追多個，不過仍考慮中，老公看她決定。她前晚伙孟瑤、陳爽及張美妮在「我要上台慶」環節勁歌熱舞，她心情勁緊張，因沒跳舞底子，而且得5日時間綵排，很驚甩拍子。歌衫有點性感，她稱老公無所謂，反而她驚走光，在心口加塊布。

孟瑤戀上居港內地商人

孟瑤去年宣布與經營內衣生意的富二代周磊離婚，她透露目前與居港的內地商人拍拖一年，感情穩定，暫未有再婚打算：「兒子在北京讀書，我去年單是隔離已達4次，幾乎搞到有抑鬱症」。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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