九展尾場貴價票炒至23萬元 MIRROR有望紅館開跨年騷

七仙羽（中）被「鏡粉」要求合照，她來者不拒。（攝影/記者：鍾一虹）

衛志豪（右）前晚參演《開心大綜藝》，在社交網上載準備情况，卻收到民網私訊嘲節目老土，令他嬲爆。（網上圖片）

【明報專訊】人氣組合MIRROR氣勢強勁，6場九展Star Hall演唱會一票難求，有傳今晚尾場貴價票一度被炒高至23萬元。MIRROR演唱會贏得口碑，鄭裕玲看完首場後，都說他們應該在更大場地開演唱會。早前成員盧瀚霆（Anson Lo）已預告明年有機會在大場地演出，近日經理人黃慧君（花姐）被指已為MIRROR入紙申請明年初紅館檔期。前日母親節，12名成員獻唱《世上只有媽媽好》及送康乃馨給花姐，令她相當感動。姜濤則興奮自爆獲偶像羅志祥打氣。

記者：鍾一虹

MIRROR人氣高企，九展演唱會門票搶手，有傳今晚尾場貴飛一度被炒高至23萬元，但未有人問津；「鏡粉」都期待他們登上紅館開騷。昨日有指楊千嬅去年的跨年演唱會原本押後至今年底舉行，但她最終選擇放棄檔期。

紅館釋出跨年檔期後，傳聞有意將MIRROR捧上紅館舞台的花姐，已入紙申請明年初的檔期，部分日子是原本屬於楊千嬅跨年騷的日子。昨日有演唱會網站列出MIRROR紅館演唱會為明年1月4日至6日，但未知是否屬實。

花姐收母親節驚喜

前日母親節，花姐未能跟母親及兩個仔慶祝，卻收到MIRROR送上的驚喜。MIRROR在後台向花姐送上康乃馨，更唱出《世上只有媽媽好》，令花姐非常感動。

花姐在社交網上載康乃馨照片，花束上有張寫上「Thanks Mum」的心意卡，稱雖然不能與母親及孩子過母親節，但在社交網及會場收到大家的祝福，填補她的缺口，感覺溫暖。她多謝MIRROR的花，並說：「雖然有啲老土，不過好sweet。過去兩年幾，同你哋經歷咗好多，有喜有悲，以後希望可以繼續陪你哋成長，見證你哋達成夢想嘅時刻。愛你們，愛你們，愛你們！」

姜濤亦收到驚喜，他在社交網表示︰「小豬哥（羅志祥），很開心你真的看到這個表演了，謝謝你替我加油，今晚的精舞門，炸起來。」羅志祥回覆一句「今晚Good Show」，姜濤開心轉發羅志祥的回覆帖子。

七師傅被「鏡粉」包圍合照

前晚MIRROR演唱會第4場，七仙羽（七師傅）、應智越現身捧場，還有一班《膠戰》主持岑珈其、魏浚笙等帶了呂爵安燈牌撐拍檔。多名嘉賓被「鏡粉」包圍，當中以七師傅人氣最勁，粉絲大叫「我愛你」及邀合照，七師傅派心心手勢，來者不拒。

七師傅表示跟MIRROR拍節目結緣，特意來支持，可惜門票不夠，不能帶老公同行。她稱最近從新聞獲知姜濤綵排時暈倒，內心有點肉赤，並說：「我花半年時間先製到金字塔能量座，本來想送畀姜濤，為他加持，但能量座太搶手，不夠分給12名MIRROR成員，現在改了幫姜濤念經，祝福他身體健康。」

衛志豪反擊網民「老土論」

另外，衛志豪前晚演出無綫節目《開心大綜藝》，他在社交網上載台前幕後的準備情况，卻收到網民私訊指節目老土，又附上MIRROR開騷照片，衛志豪說不認識相中的姜濤及江𤒹生（Anson Kong）。

他之後嬲爆公開與該網民的對話截圖，寫千字文反擊，認為應該尊重別人付出的努力，尊重所有表演者，強調歡迎娛樂圈百花齊放，最討厭唯恐天下不亂的人。他承認不認識MIRROR，並說︰「我唔認識呢班後生仔，佢哋都唔會識我，但我都佩服佢哋。祝演出成功，如有失言請見諒。」