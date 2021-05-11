網上瘋傳男版《乘風破浪的姐姐》名單 59歲劉德華做發起人 言承旭陳小春參賽

網上瘋傳《哥哥的滾燙人生》的名單，列出劉德華是發起人，其他嘉賓名單包括林志穎、吳尊和陳小春等。（資料圖片）

【明報專訊】內地真人騷《乘風破浪的姐姐》推出兩季獲得甚佳反應，早前第二季有張栢芝、容祖兒、那英、楊丞琳等參加，掀起不少話題。

近日有消息指電視台籌備開拍《乘風破浪的姐姐》的男版《哥哥的滾燙人生》，網上瘋傳一份《哥哥的滾燙人生》嘉賓名單，有逾20名藝人的名字，當中59歲天王劉德華都出現在名單上，隨即引起網民熱烈討論。

不過從名單見到劉德華不是參賽者，而是發起人，有傳他已確定會參與節目。其他嘉賓名單包括台灣男團F4兩名成員言承旭、周渝民，還有賀軍翔、林志穎、吳尊、陳小春等，但目前有關節目及名單未知是否屬實。

言承旭耍冧功𧨾粉絲

另外，44歲言承旭前日在內地商場宣傳電影《有一點動心》，吸引大批粉絲及市民迫爆商場圍觀。言承旭狀態甚佳，不停被讚靚仔，笑容滿面的他不時跟粉絲揮手打招呼，又做心心手勢，現場歡呼聲不絕。

其間言承旭下台跟女粉絲傾偈，女粉絲突然問他：「你覺得我在左邊還是右邊？」他一臉疑惑，原來女粉絲大玩爛gag說：「我在你心裏那邊。」言承旭被逗得哈哈大笑，主動摸該女粉絲頭，令對方high爆狂叫。之後他跟其他女粉絲在台上玩遊戲時，又大方送抱，出盡招數冧粉絲。

娛樂組