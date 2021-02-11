MIRROR演唱會尾場哄動 古天樂驚喜現身冧爆「鏡粉」

【明報專訊】人氣男團MIRROR一連6場《MIRROR "ONE & ALL" LIVE 2021》演唱會昨晚於九展Star Hall尾場壓軸演出，連日來MIRROR一眾成員落力演出炸爆舞台外，「鏡粉」們更展示出支持偶像的威力。MIRROR贏盡「鏡粉」歡心，原來謝安琪也是他們粉絲；毛舜筠也為他們癲狂嗌到聲沙。昨晚尾場捧場藝人有古天樂、森美、阮小儀及鄭欣宜等。

記者：陳釗、柯美

攝影：鍾偉茵

古天樂（古仔）昨晚現身捧場時全場起哄，他坐第一排有「鏡粉」要求合照，古仔來者不拒，更親自揸機自拍。為演唱會擔任工作人員的梁祖堯表示，看着MIRROR一晚比一晚進步，給予他們80分；因自己都是舞台表演者，知道台上表演很需要信心，一點都不易。他又說被「鏡粉」的熱情感染，「讓我最感動的是，他們12人一開始時不是很有信心，但現在已是獨當一面的巨星，香港真的很需要明星，所以我很自豪」。

森美現身撐「女婿安」

森美到場笑言只有一張門票，是代表15歲女兒來看騷，他透露女兒喜歡呂爵安（Edan），相信很多父親都想Edan做女婿，笑稱Edan由呂爵安改叫「女婿安」。森美主持無綫節目《開心大綜藝》，來看MIRROR是否倒戈？他覺得不會，無所謂的，因音樂無分疆界，昨晚是代表商台來看騷。

盧瀚霆粉絲炮製簽名牆

據稱有粉絲以17,000元炒價買尾場門票，為捧偶像好揼本；盧瀚霆（Anson Lo）粉絲「神徒」為偶像整了幅簽名牆。Anson Lo歌迷會會長Annie表示，連日來的應援物花費接近5位數，簽名牆更是特別為尾場而設，知道大家很難買飛，尾場更是一票難求，所以希望讓入不到場的粉絲，都能來這裏影相、簽名和打卡，好似嘉年華一樣。

Annie透露簽名牆6點截龍前已派發1000張手幅，因手持手幅便可排隊在簽名牆上簽名拍照，開騷後會再開放讓人打卡。提到網上有人以17,000元高價購入尾場門票？Annie表示有留意，知道甚至有人叫價23萬，很誇張，但她都呼籲會員小心，不要幫襯黃牛，如無辦法就一定要一手交飛、一手交錢，她只是觀賞到3場。

邱士縉：把最後力量爆盡

MIRROR成員在尾場愈唱愈強，開騷前他們各自在社交平台自我鼓勵，Stanley（邱士縉）曬騷肌照，留言苦練、節食3星期，就是為了這30秒！又說：「把最後的力量都爆盡吧！大家都要給我們200%的力量啊！」江生（Anson Kong）表示去到最後一場，會去盡兼無悔，感激支持。王智德（Alton）嗌：「無！所！不！能！」

前晚第5場，歐錦棠與太太萬斯敏說要捧《打天下》徒弟Anson Kong（AK）場，他期待睇AK騷肌，因在開騷前，AK傳了張赤裸半身照給他，「我六合一，他就一分為六（六嚿腹肌），兩個多月前，他說想跟我學些東西，後來他們要入營特訓，時間配合不到，在那麼短時間內練到這成績，值得鼓勵」。他又讚MIRROR這班年輕人有禮貌，尊重長輩。

與姜濤演母子 毛舜筠嗌到聲沙

毛舜筠跟彭秀慧一起捧MIRROR場，她分享後台的合照外，又說：「唔使再問MIRROR有幾勁，因為真係好好好勁，好耐都無試過睇演唱會睇到咁high，嗌到聲都沙晒。跳到唔記得自己幾歲。多謝MIRROR帶畀香港人幾乎已經遺忘了的歡樂。」有報道毛姐將會跟姜濤合作拍電影，由彭秀慧執導，戲中她跟姜濤飾演母子。