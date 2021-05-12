陳展鵬留鬚反應兩極 「老婆超鍾意 囡囡喊驚唔畀抱」

【明報專訊】陳展鵬、黃智賢、馮盈盈及劉佩玥昨日出席無綫劇《逆天奇案》宣傳活動，公布首集7天跨平台總收視27.6點，暫成為本年度首集最高收視及兩線劇首集收視冠軍。陳展鵬與黃智賢表示即使收視報捷，也要待疫情過去才能飯敘慶祝，陳展鵬說：「到時搞掂就食大啲，邊個請都無所謂，最緊要台前幕後開心。」

陳展鵬於劇中與林夏薇有多場甜蜜感情戲，前者大爆橋段是他在現實中與老婆單文柔的日常生活，他搬進劇中，「好似我成日向老婆撩交打，是情趣；老婆看完也覺得似曾相識，睥一睥我」。他表示老婆很鍾意他留鬚的造型，但女兒「小豬比」卻不喜歡，在電視看到爸爸留鬚即大呼驚驚，他說：「拍這部劇真的犧牲好大，因囡囡不鍾意我有鬚，當時想抱她都唔得，她說驚驚；但老婆鍾意。真的手掌又係肉、手背又係肉，現在唯有朝早剃完鬚惜囡囡，到夜晚出番啲鬚就惜老婆。」

馮盈盈下5年苦功改善懶音

馮盈盈與劉佩玥均表示演出過程相當辛苦，還遠赴泰國取景，但也十分難忘，因該行程後便爆發疫情，至今仍未出過埠。馮盈盈於節目《好聲好戲》勝出進入決賽，她表示5年來為改善懶音下了不少苦功，絕不是短短3個月可以糾正。她在節目中自爆因參賽太緊張，令生理期失調，她說：「目前身體好健康，已學識怎去調節壓力。」劉佩玥在節目中擔任星級打氣團，她透露原本只為馮盈盈緊張，怎料尾集錄影時，被安排以特別嘉賓身分參與聲演，突然要接受汪明荃等主席評判評分，她說：「要接受評語，當刻真的好緊張，嚇死我！」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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