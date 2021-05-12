日食5餐胃抽筋 鍾欣潼為角色增肥

【明報專訊】40歲鍾欣潼（阿嬌）近日暴脹身形成熱話，被網民狠批肥到認不出，好姊妹蔡卓妍為阿嬌解畫，稱對方因荷爾蒙失調致肥，呼籲外界不要增添其壓力。昨日有報道指阿嬌忽然脹爆另有原因，稱她接拍了新片，為角色犧牲增肥，更因日食5餐致嘔吐與胃抽筋。

娛樂組

阿嬌亮相內地節目《怦然心動20歲》，迫爆畫面的胖臉與暴脹的身形成網民焦點，引來熱烈討論，其中不乏含貶意批評。過往阿嬌的身形也不時成話題，皆因易肥要時刻控制體重，今次鏡頭前的她，面圓驚現雙下巴，相信體重達人生巔峰，有人估她肥了20磅，更有網民說：「胖到快認不出來」、「阿嬌怎麼胖成這樣了？」但也有網民為阿嬌護航，斥批評是網絡欺凌。

暴肥的阿嬌未就事件回應，日前在微博分享於上海出席活動的照片，她突然變瘦，被網民質疑是P圖。近日有報道指阿嬌前夫賴弘國去年患抑鬱症，激瘦20磅，被台灣傳媒問及是否跟阿嬌離婚有關，他直認婚姻毀了其人生，但已捱過去了。

保密協議 有口難言

阿嬌跟前夫的體型各走極端，原來她暴肥是有口難言，為了工作而增肥。有報道指阿嬌接了題材類似韓片《醜女大翻身》的新片，事前簽了保密協議，故不能透露太多。阿嬌接受傳媒訪問時表示為了增磅，每天最少吃5餐，曾食到嘔與胃抽筋。她說：「雖然平時都喜歡吃，今次名正言順狂吃，但原來好辛苦。」

昨日阿嬌的後援會在微博上載偶像往錄影《怦然心動20歲》片段，戴口罩的阿嬌雖穿著黑色闊身裙配黑色外套遮掩暴脹身形，但看來仍是圓碌碌；阿嬌上車拉好衣服遮肚腩，才跟粉絲揮手打招呼。