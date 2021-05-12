孖嚴崇天回「娘家」談早餐經 梁嘉琪未棄演員夢 恨拍劇學以致用

梁嘉琪（右）瓣數多多，除任主持又搞網上時裝生意，嚴崇天（左）見師姐的網上生意如此成功，趁機向對方學習。（攝影/記者：林祖傑）

【明報專訊】39歲梁嘉琪去年離開無綫後，除投入網上自家品牌時裝生意，主持工作並沒有停下來，更有機會回「娘家」有線娛樂新聞台，與主播師弟嚴崇天合作，主持香港開電視新節目《關於早餐的一些事》。不過在無綫13個年頭，讀演藝學院的她，表明仍想拍劇，望能躋身現今百花齊放的電視圈，有機會演活不同角色。

記者：林祖傑

梁嘉琪與嚴崇天同是有線娛樂新聞台出身，但這對主播師姐弟一直沒有合作機會，今次二人重回「娘家」合作主持新節目，大呼過癮。他們透露這個節目有別於一般飲食介紹，「好好食呀。」這句說話在節目中近乎沒出現過，內容主要講述早餐文化及歷史，和觀眾踏上早餐深度遊。

拍攝過程有不少趣事，梁嘉琪笑道：「在節目中我們連牀戲都拍過，導演安排我們到高級酒店Staycation食早餐，但事前沒有講明，一到場便叫我們除衫換浴袍瞓上牀，不過我一向恨拍牀戲，對我來講嚴崇天已很ok。」

首合作一拍即合

梁嘉琪表示食對她十分緊要，每天提早起牀，只為了歎一個美味早餐，沒有其他物慾的她，只喜歡食，無論開心或不開心，都是食；嚴崇天也笑她寧買麵包，也不買名牌包包。嚴崇天透露在有線電視斷斷續續做了7年，梁嘉琪離開後兩年才加盟，他大讚師姐說：「梁嘉琪給我首個印象是十分友善，我確實見過很多前輩擺款，今次首度合作已一拍即合。」

2007年離開有線電視轉投無綫的梁嘉琪，一直沒有回「娘家」，不經不覺在無綫做了13年，攞埋10年服務金牌才離開，她自嘲已一把年紀，並說：「今次再回『娘家』感覺好好，其實我一離開無綫，有線是第一間公司聯絡我，感覺很溫暖，奈何疫情爆發，合作計劃一直延後。」

創業增安全感

2019年梁嘉琪開始成立網上自家品牌時裝生意，做生意曾失敗的她，稱當年搞小食店及首飾生意，全部慘淡收場，但自覺藝人實在太被動，怎樣都要做一些副業較實在，不是只有等，能夠在生意上創造機會。

身為香港演藝戲劇學院表演系榮譽學士，直認仍很想拍劇，可惜暫時未有機會，她說：「我在演藝讀戲劇，以前都是拍劇及主持同步發展，但後來大家對我的印象偏向主持方面，說實在我也很喜歡做主持，現希望能有機會再接觸舞台劇，太耐無做，十分掛念。現在有很多不同電視平台開劇，希望有機會參演。」

演藝同班同學王祖藍已重回無綫任首席創意官，但梁嘉琪表明與王祖藍私下不談公事，她說：「我只是一個小人物，邊有資格話想不想做，不過我對所有機會持開放態度，到這個年紀，只想做自己很想做的事。」

場地提供：Mini hotel Causeway Bay

化妝：Soie Yip（梁嘉琪）

髮型：Terrence Chan @ Hair（梁嘉琪）、Yashi leung @ DAK salon（嚴崇天）

服飾：K times 2（梁嘉琪）