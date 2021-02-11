NBC電視台明年停播金球獎力促改革 湯告魯斯割席退還獎座

【明報專訊】第78屆金球獎雖已曲終人散，但卻餘波未了，主辦單位荷李活外國記者協會（HFPA）被指87名成員並無有色人種，欠缺多元聲音，加上賄選及性別歧視等醜聞，令到荷李活杯葛之聲高唱入雲。曾經憑《生於七月四日》、《甜心先生》及《人生交叉剔》三奪金球獎最佳男主角及配角的「男神」湯告魯斯（Tom Cruise），已把所有獎座退回HFPA以示不滿。美國NBC電視台亦宣布，明年將不會直播金球獎頒獎禮，直至HFPA改革完成。

隨着#MeToo反性侵及「黑人的命也是命」反種族歧視運動興起，各大電影公司、影視串流平台及藝人爭相加入平權行列，近年捲入貪腐、種族及性別歧視醜聞的荷李活外國記者協會，難免成為眾矢之的。雖然HFPA副主席Helen Hoehne承諾改革：「無論是影壇抑或電視圈，黑人代表都不能缺少，我們一定會加入有色人種成員。」但卻未能平息眾怒。

扮演「黑寡婦」的史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）及「變形俠醫」馬克路法奴（Mark Ruffalo）先後呼籲業界抵制HFPA，影視串流平台Netflix及Amazon亦加入杯葛行列，據娛樂網站Deadline報道，目前忙於趕拍《職業特工隊7》的湯告魯斯，亦以實際行動向HFPA施壓，把他自1990至2000年間，先後憑《生於七月四日》及《甜心先生》贏得金球獎影帝，以及《人生交叉剔》獲頒最佳男配角的獎座，悉數歸還予HFPA，此舉贏盡圈中人及網民讚好。

2023年或再合作

過去多年一直負責播放金球獎頒獎禮的美國NBC電視台，前日亦加入杯葛大軍，透過綜藝網站Variety發表聲明：「我們相信HFPA現正進行有意義的改革工作，不過，這種改變需要時間和努力，因此我們決定，明年將不會直播金球獎，直至改革完成，或許我們有機會在2023年1月再度合作。」

NBC過去多年一直跟HFPA保持良好關係，並於2018年再簽訂長達8年合約，有傳每年直播費用高達6000萬美元（約4.68億港元），但受疫情影響，加上HFPA醜聞纏身，今屆頒獎禮僅錄得542萬觀眾收看，比上屆的1476萬急跌超過六成，令NBC損失慘重。