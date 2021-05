next

【明報專訊】改編自Marvel超級英雄漫畫《蜘蛛俠》的外傳電影《毒魔》,3年前上映票房爆冷勁收8.5億美元(約66.3億港元),續集《毒魔:血戰大屠殺》(Venom: Let There Be Carnage)受疫情影響,映期一改再改,終於宣布9月全球同步開畫,前晚公開首條預告片,湯哈迪(Tom Hardy)扮演反英雄角色「毒魔」,將會跟上集片尾驚鴻一瞥的奸角「血蜘蛛」正面對撼,令人期待。

在長約3分鐘的片段,先介紹湯哈迪與毒魔共存後,關係變得密切,後者更會入廚煮早餐,卻把廚房變成「戰場」,令前者一臉無奈;另一方面,唐人街雜貨店老闆娘陳太似乎已經接受了毒魔的存在,令牠可以公然在店內露面,更以中文跟陳太打招呼,相當搞笑。

預告片的焦點當然落在《非常盜》男星活地夏里遜(Woody Harrelson)扮演階下囚,其中一幕講述他用手拍死枱面的蜘蛛,頗有深意;其後他在獄中接受注射,變成殘酷怪物血蜘蛛,片尾牠生擒毒魔,未知會否引來蜘蛛俠出手相助?