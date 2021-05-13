莫文蔚為老公告別工作狂 完成紅館騷做貼心人妻

【明報專訊】50歲莫文蔚（Karen）相隔16年再踏紅館舞台，回家（香港）舉行終極演唱會，明言是最後一次大型騷，不是為退休鋪路，只因長年將工作放首位，結婚近10年的德籍老公Johannes再體諒都略有微言，Karen認為現時是重整生活節奏最佳時機，不再裝聾扮啞，好好配合老公。

Karen將於6月11至13日，一連3日假紅館舉行《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會香港站》。今次是Karen相隔16年再踏紅館舞台，直認從沒想過有機會再在紅館舉行個唱，她說：「配合天時、地利、人和，現在是最好時機，能夠在自己的家（香港）開終極演唱會，很開心。」

Karen透露未來會用另一種形式與觀眾見面，至於是怎樣的形式，她暫未想到，並說：「VR科技行得很快，想大膽應用在音樂和舞台表演方面，完成演唱後會研究。」

適時調整生活節奏

說到是最後一次舉行大型演唱會，是否打算退休？Karen連忙否認說：「不會，我那麼喜歡表演，只是調整節奏，之前一直往前衝，我結婚快將10年，一直將工作放在首位，其他事情排第二位，是時候要調整下。」

Karen稱老公雖然知道她喜歡工作，但也有投訴的時候，並說：「我裝聾扮啞，側側膊。我太熱愛工作，結婚時大家有共識，隨着經歷不同事情，人生經歷豐富了，心態也隨之而改變，想大家的節奏配合得好一些。」

預告歌衫有驚喜

完成世界巡迴香港尾站，Karen仍未可以休息，要往內地還工作債，因去年受疫情影響，很多工作停頓或延遲。她無奈表示世界各地的歌迷原本想來香港看演唱會，現在也不可以。

Karen預告歌衫會全新，其中兩套更意想不到，開場必定讓大家嘩一聲。很性感？她笑說：「性感就預咗，不是什麼驚喜。」至於嘉賓方面，仍在考慮中，未正式邀請。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com