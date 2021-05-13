趙學而自資開騷諗計封蝕本門 黎燕珊打針等開新劇

【明報專訊】趙學而、黎燕珊、黃建東、黎美言、Nowhere Boys等，昨日現身中環的髮型屋開幕酒會撐好友場。趙學而為相交多年的髮型師好友，能在疫下開新店感高興，開心見到各行業逐漸復蘇。

她透露原定2019年11月於九展舉行演唱會，可是至今一直拖延仍未成事。趙學而稱為開騷心情複雜，並說：「因為自己有份投資，但場地太細加上疫情限制入座率只得75%，這情况要蝕錢。如果稍後政府批准開放至100%，再演出兩場便可以封蝕本門。」趙學而稱一早已付場地訂金，亦拍攝了宣傳海報，盼今年內成事。

黎燕珊全家已打針

黎燕珊稍後為無綫新劇開工，為健康已接種復必泰疫苗，自爆打針後有反應。她說：「打完第一針，翌日感覺很疲倦，傷口又痛又瘀，幸沒有發燒或其他不適。已排期5月30日打第二針，聽聞反應比打第一針更強烈，都擔心拍劇會感不適，希望可以提早打針。」

她的一對子女已完成接種，家中外傭也勤做檢測及準備打針。黎燕珊透露上月曾跟外傭開玩笑，稱如果她不打針就不續約，外傭當時說寧願辭職，後來外傭見很多同鄉相繼打針，對方便改變主意，排期接種疫苗。

記者：林蘊兒