CCTV-6介紹MCU新片十缺二 《尚氣》《永恆族》內地恐上映無期

【明報專訊】Marvel電影公司早前釋出短片介紹Marvel電影宇宙（簡稱MCU）第4階段所有片名和映期，據美媒《Variety》報道，央視CCTV-6電影頻道亦有播出片段，卻是刪剪版，10齣MCU新片獨缺《永恆族》（Eternals）及《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）；《永》片導演趙婷上月揚威奧斯卡後，已傳出《永》片未必能通過內地審查制度，如今屬於官媒的CCTV-6亦刪掉《永》、《尚》兩片的片段及映期，能否在內地上映，再次蒙上陰影。

Marvel電影公司上周發放長約3分多鐘短片，前半部分剪輯過去MCU首3階段作品精華片段，下半部公布第4階段所有電影的開畫日期和次序，今年下半年將有4齣新片排隊上映，包括7月打頭陣的《黑寡婦》，《尚氣與十環幫傳奇》、《永恆族》和《蜘蛛俠：不戰無歸》分別在9、10和12月登場。明年亦有4片開畫，包括《奇異博士2》、《雷神奇俠4》、《黑豹2》和《Marvel隊長2》各佔3、4、7及11月檔期，至於《蟻俠3》與《銀河守護隊3》則安排2023年2月及5月上映。《黑寡婦》與《尚氣與十環幫傳奇》的預告片先後曝光，MCU短片中亦剪輯了部分精華，《永恆族》的幾個鏡頭則是首次向外發放，其餘7部新片則以圖形及文字交代上映日期。

網民不滿《尚氣》選角

CCTV-6電影頻道早前亦有介紹這條MCU第4階段電影的短片，當中只見到《黑寡婦》的片段，《尚氣與十環幫傳奇》與《永恆族》不但鏡頭從缺，就連最後總結的上映日期，該兩片亦無影無蹤。其中《尚氣》是Marvel首齣全華裔演員班底的電影，除了內地出生的加籍男星劉思慕扮演尚氣外，梁朝偉、楊紫瓊、陳法拉亦有份參演。不過，梁朝偉飾演尚氣父親，在原著漫畫中是反派的「滿大人」傅滿洲，因角色太邪惡，電影公司為免激嬲內地網民，已把角色改稱「文武」。內地網民似乎未能收貨，據《Variety》引述微博網民的意見，「滿大人」改名「文武」無補於事，認為該角色依舊抹黑中國人形象；亦有網民認為內地不值得引入這類電影。大陸網民亦批評劉思慕及有份演《尚氣》的《我的超豪男友》中韓混血女星奧卡菲娜（Awkwafina）外形，不符合中國人的審美標準，認為Marvel會選他們擔正，就是歧視華人外觀的表現。

梁朝偉3片拍竣 內地無映期

《Variety》又指出，梁朝偉另外兩片也未能在大陸上映，疑被列入黑名單；梁朝偉主演的《獵狐行動》講述內地公安經偵局借獵狐專項行動小組，跨境追捕被列入國際需要逮捕和引渡名單的金融犯罪嫌疑人的故事，據大陸電影網站的資料，該片2019年開拍，原定今年1月8日上映，上映前電影公司稱在海外進行的部分後期製作未能如期完成，因此調整映期。至於另一由梁朝偉主演的《風再起時》，以1960年代四大探長事蹟為藍本，拍竣3年，原定是今年香港國際電影節開幕片，同樣在上映前數天以「技術問題」為由臨時抽起，這部合拍片很多內地網站亦沒列出上映日期（雖然票房網站藝恩指今年8月上映）。如果《尚氣與十環幫傳奇》亦遭大陸落閘，那便是梁朝偉第3齣完成的電影未能與內地觀衆見面。

至於趙婷的《浪跡天地》橫掃奪得奧斯卡最佳電影、導演及女主角等3獎成為大贏家，不過這名在北京出生，中學時代開始於英美受教育的華裔女導演，卻被內地網民翻出曾批評中國「充斥謊言」言論，加上網民質疑其國籍，導致《浪跡天地》取消原定上月在內地的映期，官媒對她得獎亦隻字不提；所以CCTV-6電影頻道講述MCU新片時沒提及《永恆族》，也屬「正常」處理。