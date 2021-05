CCTV-6介紹MCU新片十缺二 《尚氣》《永恆族》內地恐上映無期

【明報專訊】Marvel電影公司早前釋出短片介紹Marvel電影宇宙(簡稱MCU)第4階段所有片名和映期,據美媒《Variety》報道,央視CCTV-6電影頻道亦有播出片段,卻是刪剪版,10齣MCU新片獨缺《永恆族》(Eternals)及《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings);《永》片導演趙婷上月揚威奧斯卡後,已傳出《永》片未必能通過內地審查制度,如今屬於官媒的CCTV-6亦刪掉《永》、《尚》兩片的片段及映期,能否在內地上映,再次蒙上陰影。

Marvel電影公司上周發放長約3分多鐘短片,前半部分剪輯過去MCU首3階段作品精華片段,下半部公布第4階段所有電影的開畫日期和次序,今年下半年將有4齣新片排隊上映,包括7月打頭陣的《黑寡婦》,《尚氣與十環幫傳奇》、《永恆族》和《蜘蛛俠:不戰無歸》分別在9、10和12月登場。明年亦有4片開畫,包括《奇異博士2》、《雷神奇俠4》、《黑豹2》和《Marvel隊長2》各佔3、4、7及11月檔期,至於《蟻俠3》與《銀河守護隊3》則安排2023年2月及5月上映。《黑寡婦》與《尚氣與十環幫傳奇》的預告片先後曝光,MCU短片中亦剪輯了部分精華,《永恆族》的幾個鏡頭則是首次向外發放,其餘7部新片則以圖形及文字交代上映日期。

網民不滿《尚氣》選角

CCTV-6電影頻道早前亦有介紹這條MCU第4階段電影的短片,當中只見到《黑寡婦》的片段,《尚氣與十環幫傳奇》與《永恆族》不但鏡頭從缺,就連最後總結的上映日期,該兩片亦無影無蹤。其中《尚氣》是Marvel首齣全華裔演員班底的電影,除了內地出生的加籍男星劉思慕扮演尚氣外,梁朝偉、楊紫瓊、陳法拉亦有份參演。不過,梁朝偉飾演尚氣父親,在原著漫畫中是反派的「滿大人」傅滿洲,因角色太邪惡,電影公司為免激嬲內地網民,已把角色改稱「文武」。內地網民似乎未能收貨,據《Variety》引述微博網民的意見,「滿大人」改名「文武」無補於事,認為該角色依舊抹黑中國人形象;亦有網民認為內地不值得引入這類電影。大陸網民亦批評劉思慕及有份演《尚氣》的《我的超豪男友》中韓混血女星奧卡菲娜(Awkwafina)外形,不符合中國人的審美標準,認為Marvel會選他們擔正,就是歧視華人外觀的表現。

梁朝偉3片拍竣 內地無映期

《Variety》又指出,梁朝偉另外兩片也未能在大陸上映,疑被列入黑名單;梁朝偉主演的《獵狐行動》講述內地公安經偵局借獵狐專項行動小組,跨境追捕被列入國際需要逮捕和引渡名單的金融犯罪嫌疑人的故事,據大陸電影網站的資料,該片2019年開拍,原定今年1月8日上映,上映前電影公司稱在海外進行的部分後期製作未能如期完成,因此調整映期。至於另一由梁朝偉主演的《風再起時》,以1960年代四大探長事蹟為藍本,拍竣3年,原定是今年香港國際電影節開幕片,同樣在上映前數天以「技術問題」為由臨時抽起,這部合拍片很多內地網站亦沒列出上映日期(雖然票房網站藝恩指今年8月上映)。如果《尚氣與十環幫傳奇》亦遭大陸落閘,那便是梁朝偉第3齣完成的電影未能與內地觀衆見面。

至於趙婷的《浪跡天地》橫掃奪得奧斯卡最佳電影、導演及女主角等3獎成為大贏家,不過這名在北京出生,中學時代開始於英美受教育的華裔女導演,卻被內地網民翻出曾批評中國「充斥謊言」言論,加上網民質疑其國籍,導致《浪跡天地》取消原定上月在內地的映期,官媒對她得獎亦隻字不提;所以CCTV-6電影頻道講述MCU新片時沒提及《永恆族》,也屬「正常」處理。