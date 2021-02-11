保錡「出關」講波戒粗口 193憶下體被擊中：想過入院

早前自罰停工的保錡（左二）昨日聯同ERROR成員193（左一）、阿Dee（右二）及肥仔（右一）出席「Now歐洲國家盃2020發布會」。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】早前因負面新聞自罰停工的吳保錡，昨日聯同ERROR其餘3成員出席「Now歐洲國家盃2020發布會」，他們將擔任歐國盃第三聲道評述。問ERROR會否擔心講波期間忍不住爆粗？保錡笑說：「我不爆粗的，戒了！」梁業（肥仔）說：「保錡意思是拍ERROR的節目可以隨意爆粗，在其他節目就戒了！」郭嘉駿（193）笑稱他們不會有「足金金猴」這些禮物，只負責輕鬆部分，「例如讚吓C朗胸肌好大之類」。何啟華（阿Dee）表示有強尼傍實，不擔心有甩漏。

193在節目《ERROR自肥企画》被擊中下體，他笑言當時痛到有點休克，想過入醫院，「本來想即場檢查還有沒有反應，但有攝影機拍住；夜晚回家又紅又腫，現在由金菇變猴頭菇。」至於贏得1噸啤酒的阿Dee，笑說因通告太多，不敢飲太多，只喝了兩支。193希望阿Dee不要酒後亂性狂生仔。

保錡最近獲拍廣告機會，問是否代表已「解凍」？193笑說：「從來沒說過雪藏他，是他想休息，但人哋還逼他拍廣告，幾勁！」保錡尷尬和應，稱暫時的工作是講波。對於網民熱捧ERROR做東京奧運旁述，保錡笑說想旁述短跑，講10幾秒便收工，呃騷錢一流。193認同說千萬不要找他們講馬拉松，他最想旁述籃球。阿Dee則想講體操，被193爆他喜歡看男人穿緊身褲。肥仔說想講女排。

193伙吳業坤6月出新歌

193最近與吳業坤合作出歌，他表示一年前曾與好友翻唱坤哥的歌曲，吸引對方留言，但因大家忙，拖到現在才合作，「私下都認識，今次純粹玩吓，歌曲預計6月出」。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com