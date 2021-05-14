岑麗香曬餵母乳照宣布幼子出世 代「小腰果」送顏色筆給哥哥 增進兄弟情

岑麗香老公強強抱起「小腰果」拍照，留言取笑幼子是一部進食和便便的機器。（網上圖片）

岑麗香在社交網上載同時餵「小腰果」喝母乳及大仔Jacob飲奶樽的照片，宣布細仔已經出世。 （網上圖片）

【明報專訊】36歲岑麗香與老公Joshua（強強）結婚4年，育有兩歲兒子Jacob，今年2月宣布懷第二胎喜訊，都是B仔。幼子「小腰果」原來已出世，昨日她於社交網報喜，分享同時餵兩名兒子飲奶的溫馨照片，說是雙倍的愛。B仔英文名Julius，重約6.6磅，大仔Jacob榮升哥哥，岑麗香透露代弟弟買顏色筆送給哥哥，Jacob收到禮物後好滿意這個弟弟。

娛樂組

岑麗香（香香）今年2月宣布再度造人成功時，已懷孕6個月，之後透露今胎是牛年B仔，為BB改乳名「小腰果」。

昨日香香宣布細仔已出世，她在社交網上載同時餵「小腰果」喝母乳及大仔Jacob飲奶樽的照片，還有Jacob開心躺在BB牀跟弟弟一起睡的照片，留言︰「Double trouble, double love！」還hastag叫「小腰果」多多指教。

老公笑細仔是便便機器

香香老公強強亦分享細仔正在打呵欠的可愛照片，見到「小腰果」頭髮濃密，肥嘟嘟好可愛。另外兩張照片是香香攬着Jacob，還有強強抱高細仔的相。Joshua在相下為「小腰果」代言︰「大家好！我名叫Julius Samuel Ngo，出世時重3.02公斤（約6.6磅）、身長50厘米。我的哥哥Jacob很棒，而我暫時只是一部進食和便便的機器。特別感謝爺爺，讓我用他的名字作為中間名。期待與大家見面。媽媽恢復得很好，終於可再跟Jacob擁抱。」

哥哥好滿意細佬

香香其後回覆《明報》表示已收到大家的祝福，她和老公多謝大家，並說：「完全收到晒，BB叫Julius，我哋叫佢『Baby JuJu』，出世3.02kg（6.6磅），大家平安。我同囝囝已返屋企休息，哥哥都好開心，因為我哋預備咗一份禮物，係代細佬送畀哥哥，哥哥一路好想要一set顏色筆，我哋買完話係細佬送畀佢，哥哥好滿意呢個細佬。」