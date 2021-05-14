《Penthouse》金素妍膺百想視后 《怪物》申河均封視帝 徐睿知缺席領人氣獎

醜聞纏身的徐睿知雖獲粉絲投選人氣女演員獎，最終缺席領獎。

【明報專訊】有韓國「金球獎」之稱的第57屆百想藝術大獎，昨晚在首爾舉行頒獎禮，頒發電影、電視及綜藝節目等多個獎項。《怪物》申河均擊敗《黑道律師文森佐》宋仲基及《雖然是精神病但沒關係》金秀賢等對手，登上視帝寶座；視后則由賽前大熱的《The Penthouse》金素妍奪得，首次稱后激動得熱淚盈眶。《怪物》兼奪最佳劇集獎。

文：蘇珮欣

第57屆百想藝術大獎由名嘴申東燁及《Start-Up》女星秀智擔任主持，後者已是第6次擔任此職。頒獎禮受疫情影響，不設現場觀眾，僅透過社交媒體TikTok及有線頻道JTBC現場直播。出席韓星均戴上口罩，台下就座亦要保持安全距離。

吳正世蟬聯男配角獎

電視劇集方面，競爭最為激烈的視帝寶座，由《怪物》申河均登上，首度獲獎的他感謝工作人員及導演，「能獲得觀眾喜愛，可以站在台上，感到非常幸福，我會繼續努力演出」，不忘感謝劇中拍檔呂珍九。

視后亦由熱門候選的《The Penthouse》金素妍奪得，這是她繼去年SBS演技大獎後再次獲獎，她在台上激動爆喊，感謝家人及工作人員支持，並稱現正努力拍攝第3季。

最佳男配角由《雖然是精神病但沒關係》吳正世蟬聯，去年他憑《山茶花開時》奪獎，今年擔任頒獎嘉賓，結果宣布自己得獎，場面有趣；最佳女配角是《驅魔麵館》廉惠蘭，她感謝劇中3位「驅魔人」支持。

劉亞仁全鍾瑞奪影帝影后

至於電影獎項，《無聲無息》劉亞仁及《The Call：超時空對話》全鍾瑞獲頒最佳男女主角。

最佳女配角由《三姊妹》金善映獲得，男配角則落在《魔鬼對決》朴正民手上。值得一提的是，金善映去年憑韓劇《山茶花開時》奪得最佳女配角，今年再度獲獎，可見實力非凡。

由網民投票選出的人氣演員獎，《Start-Up》金宣虎及《雖然是精神病但沒關係》徐睿知分別以逾130萬票及78萬票勝出，可是徐睿知因捲入偽造學歷、校園暴力等風波而缺席頒獎禮；金宣虎在台上表示感謝粉絲，會努力演出報答大家。

綜藝節目方面，MBC電視台的《玩什麼好嗎？》奪最佳綜藝獎，《家師父一體》李勝基及《我獨自生活》張度練奪得最佳男女藝人。李勝基表示剛出道演出綜藝節目時感到困難，幸好有前輩幫忙，才慢慢累積經驗。