法庭旁聽做功課 背6頁紙對白無難度 馬德鐘享受演戲：50歲才是開始

【明報專訊】視帝馬德鐘以往演過不少紀律部隊角色，今次他在警匪劇《伙記辦大事》卻一改形象，首次挑戰演律師，且角色亦正亦邪，與另一視帝歐陽震華大鬥演技，甚有睇頭。然而成功非僥倖，在走過快30年的演藝路上，馬德鐘曾經歷低潮，試過做了多年都無名無利兼欠卡數，要問人借錢交租，但正因他熱愛演戲，憑不斷努力和堅持走出谷底，太太背後的支持當然也功不可沒。現年52歲的馬德鐘仍非常享受演戲，從未有退休念頭，「對於我來講，50歲才是一個開始！」

記者：陳釗

攝影：劉永銳

馬德鐘在《伙記辦大事》中飾演的「戴政君」游走法律灰色地帶，雖外表強悍，但內心也有脆弱一面。他說角色跟其本人有點相似，自認有很多方面很脆弱，特別是觸及家人，「我和角色一樣都是很着重家人、家庭的人，家的感覺很重要」。今次是馬德鐘首次演律師，為演好角色，他事前特意跟監製和一班導演，連續幾日到法庭旁聽做功課，見到有很多種律師，留意他們的動態和語氣，「演律師和紀律部隊是兩種不同的體驗，後者是體能和動作上辛苦；演律師尤其是法庭戲，要背大量對白，最長試過6頁紙。平時的劇，我們可以自己消化，但法庭戲不能這樣，每個細節都要講得很清楚，所以都算是我從演以來記對白最辛苦一次」。

開心戲鬥Bobby

劇集另一賣點是馬德鐘與歐陽震華（Bobby）兩大視帝上演律師警察大鬥法；兩人繼《陀槍師姐II》後，相隔20多年再度合作，馬德鐘非常開心有這機會，因兩人以前就算同劇，但對手戲不多，「Bobby當時已是男主角，我還是配角仔，當我可獨當一面做男主角，亦有機會再跟Bobby鬥戲，我是很開心的。而且Bobby為人輕鬆搞笑，令到工作團隊的氣氛很開心、愉快」。

讚陳瀅聰明演技好

馬德鐘劇中與陳瀅有感情線，他對這個拍檔評價很高，之前在《跳躍生命線》已覺對方演得很好，「雖然我們在《跳》劇合作過，但今次才正式有對手戲，我們的角色都是比較複雜，每次同場都有很多內心戲，就算講一句很普通的對白，內心都有很多不同層次的變化，不過她是一個很聰明的女仔，入戲很快，所以拍得很順暢」。

馬德鐘入行快將踏入第30個年頭，他慨嘆道：「時光過得很快！當然有得有失、有正有反、有好有不好，而選擇了這個行業，我是覺得開心的，幾適合自己，所以到現在，我從未想過何時退休，因我很享受演出的過程。而失的就是錯過了陪伴兒子成長，因那段時間是我的事業衝刺期，比較忙，但世界沒有東西是完美的，所以我覺得毋須太過介懷和衡量得與失，今日的我，活得很開心已足夠。」

太太是最強後盾

在演藝路上，馬德鐘也經歷過低潮期，最慘試過做了很多年都無名無利還欠下卡數，要問人借錢交租，「都是慢慢捱囉，這行就是這樣，付出和收入未必成正比，很多時要講運氣，而運氣亦在於個人修為，只要你各方面做好，運氣也會慢慢好起來。（有什麼驅使你堅持下去？）因為我真的很喜歡演戲，而且覺得自己非常幸運，有機會在這行業獲不錯的發展之餘，又可養活到家人」。馬德鐘也多謝太太這個最強後盾，不論精神上還是生活上，都在背後給予最大支持，讓他可無憂地繼續前進。

保持健康生活養生

雖然年屆52歲，但馬德鐘外形依然很好，他分享保養心得，最緊要是保持健康的生活和心態，每日都要讓自己活得開心、輕鬆，凡事不要鑽牛角尖和太執著，「我在這個圈都做了快30年，做自己開心的事情很重要。對於我來講，50歲才是一個開始！我都是開始了一兩年而已」。馬德鐘坦言有這個心態上的轉變，是由踏入50歲開始，皆因「五十而知天命」，當見到身邊很多朋友生病或離開，都讓他有所領悟，除了要學識去提高生活質素外，還要有顆感恩的心。

讓兒子選擇喜歡的路

縱使已踏入人生的收成期，但馬德鐘在事業上仍不斷前進，視每個工作都是新挑戰，享受演每個角色。談到早前父子檔拍劇，兒子馬在驤是否有意入行？馬德鐘稱兒子其實還在讀書，未正式問對方意願，「兒子對入行又沒太熱切的表現，之前是碰巧他在香港，有機會擴闊眼光便試試」。馬德鐘坦言不會控制兒子的路向，讓對方選擇自己開心、喜歡的路。

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