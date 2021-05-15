推演舞台劇被張之珏鬧爆 魏駿傑獨力撫養女兒 覓伴侶隨緣

【明報專訊】魏駿傑與蔡頌思昨日出席張之珏執導舞台劇《老公~你好悶呀！》記者會。於演藝學院畢業的魏駿傑已有20年沒演過舞台劇，2008年離巢無綫後北上發展，他透露一度婉拒張之珏邀請演出，怕演得不好連累人，卻被對方斥無情無義，不懂尊師重道，他再花72小時重新考慮，才決定演出及道歉。

魏駿傑與前妻張利華離婚後獨力撫養10歲女兒，他大讚女兒很乖，且很支持他演舞台劇，也感老懷安慰，他說：「最近女兒在學校寫英文劇本，她3歲已開始看外國電影，英文好叻，也喜歡演戲，但個性太怕醜，應較適合做幕後，近年才知爸爸是演員，會找我的舊作品看。」他表示與前妻仍有聯絡，關係不錯，前妻亦很關心女兒，經常接女兒出外食飯，他說：「不過女兒為應付學業，有功課或測驗就不出街，搞到前妻以為我不准女兒外出，我就叫女兒跟母親解釋。」可會再覓伴侶？他表示要考慮女兒感受，一切隨緣。

蔡頌思考慮再選港姐

蔡頌思再次解釋去年退選港姐因涉合約問題，稱當時在內地接下工作必須履行。問到今年會否捲土重來再參選港姐？她說：「會再考慮，未諗。」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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