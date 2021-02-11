對MIRROR爆紅有不同意見 激嬲「鏡粉」 朱庭萱︰呢啲樣行落旺角大把

人氣王姜濤受粉絲寵愛，有粉絲自稱太愛他，以他的名字註冊虛擬貨幣。（資料圖片）

MIRROR一眾成員的樣貌被朱庭萱批評在旺角大把，令「鏡粉」不滿。（資料圖片）

【明報專訊】男團MIRROR人氣高企，備受粉絲吹捧，近日更有人以姜濤及MIRROR的名字註冊虛擬貨幣，「MirrorHK幣」總共有100億個，「Keung To幣」有1萬個，但未有顯示實質價值。MIRROR受歡迎，但亦有人不喜歡，朱庭萱認為MIRROR成員的樣貌行落旺角大把，而且論靚仔及才華不及內地某些歌手。她的言論引起不少「鏡粉」反擊，她慨嘆言論自由已死，不鍾意就要被公審。

娛樂組

MIRROR日前完成6場演唱會掀起城中熱話，12名成員各有支持者，形成強勁氣勢。之前有「姜糖」以姜濤名義在新西蘭買一塊地皮，代姜濤支持環保。

姜濤MIRROR被註冊虛擬貨幣

近日又有人以姜濤及MIRROR的名字註冊虛擬貨幣，分別為「Keung To幣」及「MirrorHK幣」。據加密貨幣網站BscScan的資料顯示，MirrorHK幣總共有100億個，Keung To幣則有1萬個，截至昨晚8時許分別有52人及87人持有，但沒顯示實質價值多少。有人在社交網自稱「Keung To幣」是她創造，因太愛姜濤，想整來玩吓，還想送一些給姜濤，沒想到被人發現。

王一博張藝興就叫靚仔有才華

藝人朱庭萱（玻璃朱）對MIRROR爆紅有不同意見，她近日看到有媒體發起對MIRROR演唱會完結最深感受是什麼的投票，有4個選項，她選了「一代不如一代，真係冇興趣」，並留言︰「呢啲樣行落旺角大把啦，真係好大驚小怪囉。究竟咩叫靚仔有才華？內地歌手王一博、張藝興呢啲就係！成班井底之蛙。」她的留言惹來不少「鏡粉」批評，亦有網民認同她。

「唔鍾意塊鏡就要被批鬥」

前晚朱庭萱在社交網留言叫不要將她與MIRROR放在一起抽水，又說不想幫他們宣傳，亦不用幫自己宣傳。她表示是事實陳述，說這些樣旺角大把，沒有說他們醜樣，但她真的覺得王一博靚仔好多，識唱歌跳舞又識排舞編曲。她說：「叫佢哋走出去個井，睇吓呢個世界有幾多靚仔有才華都係錯。言論自由已死，唔鍾意塊鏡就要被公審批鬥。」

昨日她再發文說香港樂壇有生力軍是好事，但藝人捧得愈高愈跌得快，讓這班年輕人接受批評、磨練一下去打穩基礎會更貼地。

應智越為「不要放棄」爆喊

另一方面，曾參加首屆《全民造星》的應智越（細貓）接受陳志雲網上節目《Stephen．傾》訪問，他當日在比賽躋身10強、名列第7位，但未成為MIRROR成員；他說因當時有另一合約在身未能解決，而他主修音樂創作，了解到加入男團有可能因資源分配或工作安排未能有創作空間，他不想辜負母親對自己音樂上的期望。對於沒有加入MIRROR，他認為已發生的事情不能後悔，只能做好自己。

細貓表示日前看MIRROR演唱會，最感觸是看見李駿傑（Jeremy）個人表演，當日Jeremy參加《全民造星》時，曾氣餒想放棄，他一直叫對方不要放棄；今次有自己的舞台，替對方高興。細貓提到自己事業又未見起色，前路未明，未能回饋媽媽支持，想過放棄音樂。當陳志雲叫細貓也要對自己說一句「不要放棄」時，他激動爆喊，最後用韓文說出「我不會放棄」。