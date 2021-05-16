慶幸無偶像包袱 柳應廷：姜濤出街都難

【明報專訊】MIRROR成員柳應廷（Jer）橫掃樂壇多個新人獎，當年他參加《全民造星》在首回合已被全紅燈淘汰，當日大受打擊。他之後再參加復活賽，雖然仍落敗，但獲黃慧君（花姐）邀請加入MIRROR。不過他兩次拒絕，因他的強項是唱歌，擔心不擅長跳舞，到第3次，花姐跟他說：「你看近年香港唱得好的新人，有多少個能出到來？就是先要讓歌迷認識你！」之後他每次排新歌舞蹈都叫救命，隊友盧瀚霆（Anson Lo）一小時便記到成隻舞，他要花一星期。大家會教他舞步，再回家不斷練習。

與女友光明正大行街

Jer接受商台《1圈圈 星光背後》主持梁泰來訪問，對於姜濤在隊中最受歡迎，他坦言一定有羨慕，但同時以姜濤作為成功榜樣鞭策自己。他慶幸沒對方的偶像包袱，「我出道已宣布有女朋友，這件事姜濤一定做不到，他現在出街都難啦！我現在公開有伴侶，反而很舒服，可以光明正大行街，雖然有人認得想影相，都會令伴侶尷尬，那就找些不太多人的地方，去山頂公園或帶狗狗到海灘散步」。

開心AK衝破心理關口

提到他在叱咤頒獎禮獲生力軍金獎，Anson Lo得銅獎，江生（Anson Kong，AK）則三甲不入，有稱Jer當時在台上發表感言間接踢爆AK黑面。Jer表示跟AK同年，由細到大看《叱咤》及好重視這個頒獎禮。三個人只得兩個有獎，感受到AK不開心。他的感言是即興，卻讓人感覺像幸災樂禍，是他說話不叻，用詞不當要改善，事後跟AK傾談如何一起加油。AK早前出新歌《黑之呼吸》，Jer爆AK一度因創傷大，考慮暫停派歌，最後要衝破好大心理關口，看到好兄弟踏出這一步，大家都很支持。

娛樂組