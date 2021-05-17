再破最高齡紀錄 胡楓下月紅館又開騷

【明報專訊】胡楓以89歲之齡再次開紅館騷，定於6月19日父親節前夕舉行一場《胡楓約你開心派對2021》，再創紅館個人演唱會最高年齡紀錄。昨日舉行記者會，獲群星拍片支持。胡楓表示主辦單位有心思選在父親節前夕開騷，宣揚孝道，他說：「母愛真的很偉大，但爸爸亦都好辛苦，有時為屋企在工作上受了氣都不出聲，成日谷埋谷埋，父親有時真的好委屈。」。

群星拍片支持

胡楓（修哥）2018年於紅館舉行《86破晒紀錄演唱會》，原本計劃去年88歲再登紅館舞台，破自己的最高年齡開騷紀錄，受疫情影響延期，終定檔下月19日舉行。昨日修哥穿著桃紅色西裝出席記者會，大會播放群星拍片支持，包括契仔黎明、譚詠麟、林子祥、古天樂、黃子華、陳奕迅、容祖兒、李克勤、張敬軒及楊千嬅等，林子祥說：「修哥破紅館紀錄，過往未有近90歲嘅人喺紅館開演唱會，個個都追緊你，希望你100歲再嚟過。」黃子華笑說：「修哥我知道你體力好，但唔使咁搏命，控制吓自己。」譚詠麟讚修哥犀利，是藝人典範，心境是29歲，替他加油。

邀請謝賢曾江睇騷

修哥表示暫未落實嘉賓名單，不過身在加拿大和英國的孫兒會預先錄歌，在香港的兩名孫女則會拖4個曾孫上台唱歌。問會否邀請曾合作《4個小生去旅行》的曾江、謝賢和Joe Junior上台？他表示希望有機會再合作，不過今次會邀請他們來欣賞，「他們不知來不來，如果請到梗係請啦。我和謝老四、曾江起碼60年朋友，好難得」。

修哥表示希望加場，「梗係想加啦！我唱歌是開心的事，希望做到娛人娛己，但由大會決定」。被譽為舞王的他會否載歌載舞？他笑道：「我是舞王，二三十年前都是舞王，知不知我貴庚呀？心境就好後生，不過年紀大啲。」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵