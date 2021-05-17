蔡卓妍跟男友從生活細節記錄感動 周柏豪冧爆宣言：願與太太同生共死

周柏豪（左）和蔡卓妍（右）都自認是易感動的人，認同感動是維繫情侶感情的重要元素。（攝影：黃梓烜）

【明報專訊】蔡卓妍和周柏豪繼《原諒他77次》後再度合作，於新作《感動她77次》中再續前緣，繼續探討時下情侶的情感問題。蔡卓妍認為感動不是靠口講，另一半願意付出時間陪伴，以及日常生活中的一些窩心行為，足以令她感動。周柏豪則感謝太太10多年來一直在背後付出，更man爆說：「如果說結婚是愛情的墳墓，我願意和太太一起走落這個墳墓，同生共死。」

記者：陳釗

攝影：黃梓烜

周柏豪稱上集演一個很不成熟的男仔，與女友擁有一段10年的關係，有那麼好的人在身邊，但未大透不懂珍惜，是很典型在城市發生的情侶溝通問題。但這集因由蔡卓妍（阿Sa）飾演的Eve屋企發生了問題，他要肩負照顧對方的重任，周柏豪說：「其實同我本人都似，以前有段時間很幼稚，但要我負起責任上來可以很盡。」阿Sa的角色也有所轉變，今集是一個比較獨立，又有能力的女性，如何選擇自己的路。

柏豪肉搏Mario

阿Sa表示今集親熱戲不多，柏豪笑稱與男仔接觸比較多，因他跟新加入的泰籍演員Mario為爭阿Sa，有埋身肉搏打拳戲。柏豪自爆中學時為奪心儀女生芳心，試過跟人「比試」，並說：「我想所有動物都一樣，在心儀對象面前一定會班門弄斧，我當然是打籃球，都幾成功，每次都會有些回報。」

戲中周旋在柏豪和Mario的阿Sa，表示現實中不會讓這情况發生，她說：「我一拍拖，整個世界就只得對方一個，就算感覺到有其他人對我有好感，會即刻落閘，因我是很怕煩的一個人，不喜歡處理複雜問題。」

如何感動伴侶

談到感動，阿Sa和柏豪都自認是易感動的人，兩人認同感動是維繫情侶感情的重要元素。阿Sa認為感動人的事不用特登做出來，視乎懂不懂得感恩，她說：「對方為你做的事情並不是奉旨的，我覺得願意付出時間去陪伴，以及日常生活中的一些窩心行為，已經可以很感動。例如牙膏就快用完，但第二日已發現有支新的，有時不是靠把口，無講但做了先至感動。」問阿Sa若男友做錯事，要怎樣做才能感動她獲原諒？她笑說：「做錯咪Say sorry囉，我覺得生活已經不易，不用太執著，但出軌當然是不能夠接受。」

柏豪也認同感動是來自於另一半的真誠，和生活上的小細節，他說：「好似有時起身想飲杯水，她已將水遞到我面前，這也是相處上的默契。其實這10幾年，太太犧牲了很多，付出了很多，要用心去經營一段關係，不是簡單的事，雖然中間都經歷過一些困難，但最後都一起度過。」

柏豪太太從無投訴

對於有指結婚是愛情的墳墓，柏豪man爆說：「如果說結婚是愛情的墳墓，我願意與太太一起走進這個墳墓，同生共死。」不過他笑稱婚前婚後都有不同的感覺，並說：「我現在終於明身邊一些已婚朋友，以前出來吃飯為何希望吃久一點，又找藉口落街。不過我的工作性質比較特殊，不是典型的相處關係，所以是難的，我也因此更佩服太太，這些年來成就我去做自己喜歡的事情，從來都無投訴。」

在婚姻上經歷過不愉快的阿Sa說：「細個會覺得我很喜歡你，你又喜歡我就可以結婚，覺得每個男朋友都是可長相廝守的人。但現在知道結婚是一個承諾，不止是兩個人的事，還會涉及兩個家庭，所以真的要先認清所有事情才結婚。同埋我覺得結婚無所謂，但很怕辦婚禮，要處理很多瑣碎事。」

阿Sa無設生B期限

阿Sa與男友石恆聰感情穩定，問到何時好事近？阿Sa笑笑口說：「我有分數啦，開心就行，要來的時候就會來。」之前雪卵是否渴望當媽媽？ 阿Sa表示有小朋友要負很大責任，如果她揀生仔，就會將成個重心轉變，減少工作，並說：「無設（生B）限期，但雪卵有限期得10年，希望10年內喇。」

已為人父的柏豪，表示雖然這個世代很艱難，但都希望女兒可以少點壓力，有個開心的成長過程，笑稱就算被女兒夾個卡通頭夾在頭上都覺得冧。

場地提供：Hyatt Centric Victoria Harbour Hong Kong

蔡卓妍/髮型：SingTam @ Pi4.hk

化妝：Yannes lee @ ndnco

造型：PIPA

服裝：Lane Crawford

佩飾：Tiffany & Co

周柏豪/髮型：Sky Wong @ M - Plus salon

化妝：Winki Tsang