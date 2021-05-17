愛美雅當絲公開靚「女」相 Justin Timberlake父子製激光劍比試

剛有新片《窺密》上映的愛美雅當絲（右圖），獨生女Aviana（左圖）已11歲，而且長得很標致。

Justin Timberlake（右）帶大仔Silas（左）到訪迪士尼世界，更拿着激光劍比試。

【明報專訊】荷李活多名歌影星日前不約而同公開跟子女的合照；其中歌影雙棲的Justin Timberlake跟《新宇宙威龍》謝茜嘉貝兒（Jessica Biel）育有兩子，兩人帶同6歲大仔Silas早前到迪士尼世界，Justin釋出片段及照片，留言稱不知道自己還是兒子更興奮，據報兩人還製作了《星球大戰》的激光劍，父子倆更即場比試。

至於最近有主演新片《窺密》（The Woman in the Window）在影視串流平台Netflix上架的愛美雅當絲（Amy Adams），獨生女Aviana日前11歲生日，愛美公開了母女的黑白合照，至於愛美的藝術家丈夫Darren則在社交網貼出女兒的單人照及在愛爾蘭參觀畫廊的照片，不少好友留言大讚Aviana愈大愈漂亮。

巧合地英國女團辣妹前成員Geri Halliwell的女兒Bluebell，以及金像影后桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）跟Coldplay主音Chris Martin所生的長女Apple，日前分別度過15歲及17歲生日，兩名星媽都有公開女兒的近照吸讚。