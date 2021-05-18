藝員先打疫苗準備赴日採訪 無綫《明星運動會》炒熱東奧氣氛

【明報專訊】無綫昨日舉行「2020東京奧運會」記者會，主席許濤、副總經理曾志偉、杜之克等高層率領藝員、體育主持及體育界代表，為「TVB與你 全情奧運」啟動儀式造勢，更邀得霍震霆及霍啟剛到場擔任主禮嘉賓。曾志偉稱政府要求無綫除直播賽事，還要製作一系列介紹及宣傳奧運的節目，時間有點倉卒，現會先籌備製作節目《明星運動會》，安排全台藝員及邀請歌手、社會人士參加，預備在奧運開幕倒數前15天播出，務求炒熱奧運氣氛。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

曾志偉表示計劃派藝員到日本拍攝節目及直擊賽事，奧運會方面一切仍未有定案，唯有安排預計會出發的藝員先接種疫苗，他說：「要看這幾日的變化，看會否搞唔成，其實都要有兩手準備，但真的不知點準備，做就好大件事，唔做就更大件事。」

方力申犧牲6位數 盼到日本做直播

方力申、姚子羚、鄧佩儀、朱智賢、鄺潔楹、吳業坤等昨日現身記者會，他們均表示為迎接奧運工作準備就緒。方力申稱很希望到日本主持直播賽事，又重提2004年無綫直播雅典奧運與葉璇互窒一幕，「17年前同葉璇成為經典，今年我期待再有另一經典，不過是正面的」。問是否很想搵新拍檔再出火花？他說：「谷德昭相隔17年在網上平台幫我澄清，這件事已沒有火花了，所以今年要找另一個拍檔，擦出新的火花。」

方力申自言向曾志偉及樂易玲自薦，安排他做什麼都可以，2004年雅典及2008年北京奧運他也有到現場採訪，當年身為運動員要訪問運動員覺得面懵，現在已沒有包袱，「我很快就會接種第二劑疫苗，還推掉了一套內地網絡電影，損失達6位數；有得參與連錢都不賺，我覺得是值得的。（可擔心奧運取消弄致什麼都沒有好蝕？）人生就是這樣，我相信可以如期舉行」。

姚子羚鄧佩儀任主持需惡補資料

姚子羚及鄧佩儀表示會擔任奧運主持，姚子羚稱是第一次，雖然一向有看奧運賽事，特別是女排，但也要惡補資料。鄧佩儀表示以前只看喜歡的體操比賽，其他很少接觸，所以同樣要惡補。二人均表示很想參加《明星運動會》，鄧佩儀稱想參加賽跑、跳高及射箭，姚子羚則說：「我會揀乒乓球和籃球，細個有打籃球，不過已20幾年沒打，其實我覺得最應該惡補是自己運動，多於賽事資料，因為同場有專業評述員幫手。」

鄺潔楹朱智賢不介意打疫苗

朱智賢及鄺潔楹未知獲公司委派什麼工作崗位，鄺潔楹稱收到出席記者會通告時，擺烏龍以為要她立即飛往東京，還疑問為何要到一廠化妝才出發，最終發覺原來是出席記者會，「我的世界比較樂觀和簡單，真的好想去，已準備好，不介意立即去打疫苗。覺得自己可以主持劍擊項目，因為去年真的學了半年劍擊，與港隊隊員操練，他們就像我的朋友一樣，很想支持他們」。朱智賢表示有興趣排球賽事，求學時也是打排球的，很欣賞運動員精神，所以很想去日本採訪。她也不介意立即接種疫苗，認為只要做足個人衛生，也不擔心當地疫情。二人一同表示想參加《明星運動會》，穿泳衣參加泳賽也沒所謂；朱智賢更表示即使包尾也不介意，志在參與。鄺潔楹稱想參加跳高比賽，自覺身高可增話題，大家都很想睇。

吳業坤識日文有望獲派赴日

剛完成矯視手術的吳業坤笑言，現在感受到和自己前途一樣：眼前一片光明，但仍選擇戴平光眼鏡保護雙眼，因有25年托眼鏡習慣，試過不小心插到眼，故要時間重新適應。有傳公司會安排剛從日本回港的他再次到當地擔任主持，他表示仍未知安排，不過好希望再到當地，他說：「我都識日文，但周奕瑋是我頭號敵人，他留學過勁啲，希望可以兩個一齊去，互相照應。」

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