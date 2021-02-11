《ERROR自肥企画》揭團隊製作過程 「堅持」金句觸動人心 Mike導：聽落好易 其實好難

最後字幕「致一直還在堅持的人」成金句在網上洗版。（視頻截圖）

「ERROR遊詐詭」中阿Dee（中）的「鳳凰不死鳥」跌泥坑是Mike導（右）最滿意。（網上圖片）

【明報專訊】ViuTV《ERROR自肥企画》本周五播最後一集，過去10集的瘋狂遊戲帶來娛樂令觀眾爆笑，但也有人嫌粗鄙。前晚播映第11集，主角不是ERROR，而是爆紅的幕後團隊「無制限OT編集団」，主題是「BTS（Behind The Scene）」，分享節目背後的創作故事。Mike導（劉諾衡）在節目尾聲自述「堅持」二字，觸動觀眾，最後字幕「致一直還在堅持的人」成金句在網上洗版，柳俊江、伍家謙等留言稱為此忍不住哭了。

娛樂組

節目開始便解釋拍攝中很多精彩鏡頭未播映，這集播放被刪剪的片段。其中包括阿Dee（何啟華）自肥項目《鹹濕荒島俏博士：學藝篇》學鑽木取火，紮營等；193在「ERROR遊詐詭」第二次中計，以為整蠱經理人「濟哥」，結果他再被忌廉射面。

團隊度橋道具一腳踢

「無制限OT編集団」除了度橋拍攝，他們兼做道具，懲罰工具「死亡行星」是經團隊多次真人實驗以達到最痛效果。「ERROR遊詐詭」中阿Dee的「鳳凰不死鳥」跌落泥坑是Mike導最滿意，很有成功感，他稱早於拍《花姐ERROR遊》時已想在日本挖窿設陷阱，但因製作費問題而未實行，今次終於做到「地陷之計」。

片中見Mike導與團隊親自試玩，測試安全度，他說：「做自己喜歡的，想做的，然後無論喺咩限制之下，盡力做好件事，將最好嘅自己做出嚟，做節目如是，做人如是。」他們在拍攝前齊齊通宵整道具，盡顯團隊熱血一面。

堅持認為對的事

節目尾聲，Mike導分享製作節目感受，說雖然老土，但全憑「堅持」兩個字，才可成事。他說：「做節目同做任何嘢一樣，講緊堅持。好多時會遇到阻礙，因為規矩、道義、budget，同埋好多唔同理由，會阻礙你嘅堅持。呢個節目、呢班人，可以由第一個節目行到嚟𠵱家，拍到一啲有觀眾欣賞嘅節目，都係一路堅持住我哋認為係啱嘅嘢。一直堅持，聽落好易，其實好難，但就睇你堅唔堅持到。」節目最後送上「致一直還在堅持的人」字幕。

柳俊江睇完節目後在社交網留言：「誰知抱住歡樂嘅期待睇《Error自肥企画》，結果會感動收場……做過製作嘅就會明。」伍家謙也發帖文：「眼濕濕。堅持，旁人眼中不過兩隻中文字，只有設身處地者，才知有幾難頂……」

拋開規矩就是創作

Mike導曾解釋「無制限OT編集団」的名稱重點不是「OT」，而是「無制限」，如何無制限的創意告訴觀眾，創作不需要太多規矩，並非完全不守規矩，只要放開規矩可能會看到新東西。

他分享讀書時老師講「何謂創意」，其中是在拍攝時有很多規矩，最後一個規矩是「可以將所有規矩也不理會，因為這就是創作。這成為『無制限OT編集団』的態度、意念與精神。」

阿Dee唱主題曲跳Popping「找數」

《ERROR自肥企画》的主題曲《無制限OT編集団の行動綱領》由Mike導主唱，唱出團隊心聲。MV在5月4日於YouTube上架，他承諾節目結束時MV若達150萬觀看次數，會送驚喜，昨晚9時已逾148萬。

阿Dee日前在社交網貼了樣衰照，表示若like數有10萬，他便唱「DeeGor版」自肥企画主題曲。他輕鬆達標，唱主題曲兼跳Popping「找數」，並留言：「香港有好多好出色嘅Popping Dancer，每個人都有自己風格，源自於你學邊種基本功為主，學Popping嘅副作用，會能夠更加了解自己身體每一個部分嘅機動性，好似我跛嘅又跳得，飲醉亦跳得，掂呀。」