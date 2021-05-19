泰劇《莫測高深一女生2》收視好 貼旗謝台港 觸怒陸粉

《莫測高深一女生》劇組在社交網貼出國旗及以不同語言向亞洲多國觀衆致謝，包括香港及台灣（左圖），觸怒了內地粉絲，及後要出另一版本（右圖）平息風波。

【明報專訊】泰國影視界近年進軍國際不乏佳績，《出貓特攻隊》捧紅了男女主角，BL劇《因為我們天生一對》去年大受歡迎後，亦隨即宣布開拍續集，亞洲觀衆都可在影視串流平台Netflix欣賞；另一齣《莫測高深一女生》（Girl from Nowhere）第2季，本月7日在Netflix上架後，火速爆紅，佔據亞洲多個國家及地區的十大收視榜，劇組在社交網facebook的官方網站貼出海報答謝粉絲支持，因出現台灣的青天白日滿地紅旗幟及香港區旗，觸怒內地粉絲，最後更刪走所有旗幟，息事寧人。

泰劇《莫測高深一女生》（台譯《轉學來的女生》，內地譯《禁忌女孩》）首季2018年10月在Netflix上架，講述琪洽安瑪達雅固（Chicha Amattayakul）扮演身分神秘的女學生娜諾，每集會到不同校園，揭露學生與教師的謊言和不端行為，並引發出人性陰暗面，深受部分觀衆喜愛；第2季本月7日首播，加入了常亞麥克羅伊（Chanya McClory）扮演的尤里，挑戰諾娜，千方百計想除掉她，吸引更多觀衆欣賞。連日來在泰國及越南都高踞收視榜首，至於香港、台灣、馬來西亞、菲律賓、新加坡等亞洲國家及地區，亦打入前十位置。

劇組刪國旗改字

為此《莫測高深一女生》劇組在facebook專頁用上琪洽的海報，並提到在泰國、菲律賓、馬來西亞、越南、新加坡、香港、台灣，甚至巴西和秘魯等國家的Netflix，該劇都有好成績，並在海報以不同語言配上國旗道謝。其中用上了香港區旗，又以繁體中文寫上「多謝」；在青天白日滿地紅旗幟旁，「謝謝」兩字則配上簡體字。稱呼台港國家及「國旗」等舉動，觸怒了內地粉絲，截圖傳到微博後，網友斥責劇組辱華、分裂國家，稱台灣和香港都是中國的；據報該劇在內地大受歡迎，曾連續9天登上微博熱搜榜，直到爆出辱華事件才告終。不過也有網友在《莫》劇的facebook專頁留言稱，Netflix沒進軍大陸市場，不知內地觀衆是如何看到該劇。

劇組為了平息這場風波，已把海報所有國旗刪走，只簡單以繁體中文寫上「謝謝」，但仍未能「滅火」，對於《莫測高深一女生》有機會推出第3季，不少大陸網民都說不會看。