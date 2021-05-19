【開箱】魔女闖校園 誘發人性黑暗

常亞麥克羅伊扮演尤里是今季重要角色，她跟娜諾一樣有復生能力，甚至比她更狠辣。

【明報專訊】泰國劇《莫測高深一女生》2018年首播，憑女主角琪洽安瑪達雅固貌似《進擊的巨人》日本女星水原希子，加上她扮演的娜諾穿著校服，外貌純情，卻每一集到不同校園懲戒品行不端的學生或老師，瞬即大受歡迎，琪洽目前的Instagram追隨人數已超過250萬，人氣強勁。《莫》劇第2季本月7日在影視串流平台Netflix上架，比上季13集減少，全劇僅8集，但保留上季風格，卻去得更盡、更血腥、更邪惡。

作惡付出沉重代價

跟上季一樣，娜諾每集都會到不同學校，挑出目標，再誘發出他們的陰暗面。第1集講述男生納奈深受女同學歡迎，他亦非常風流，當女生懷孕後，卻對她們置之不理。娜諾以新生姿態出現在校園，吸引納奈注意，兩人很快成為一對；同樣地發生性關係之後，納奈對娜諾冷淡下來。沒多久後怪事發生，納奈發現肚子脹起來，經檢查被告知懷孕了，由不能接受，到被看成是怪物，要躲起來養胎，最終納奈跟被他傷害過的女生道歉，又誕下孩子。這集結尾娜諾拿着嬰兒用品登門探訪納奈，知道他成為好爸爸後，娜諾不管對方央求復合，翩然離開。在納奈家門外，娜諾卻看到大堆自己的照片，全被塗污了臉部，並看到天台有紅筆寫上「稍後見」，然後一條紅絲帶繞過娜諾的黑鞋。這正暗示了有另一角色會貫穿第2季，她就是英泰混血女星常亞麥克羅伊扮演的尤里。

第4集交代了尤里的故事，講述她家境貧困，在富裕同學身邊如僕人一樣，娜諾出現後，發覺她內心根本不想如此，提醒尤里只要掌握人的秘密，就可控制對方，脫離「奴隸」生活。尤里知道富裕女生的電腦藏有不可告人秘密，於是跟娜諾合作設局偷取當中資料。尤里實情設了局中局，迫使富家女殺掉娜諾後，再僱人殺掉富家女準備拿走電腦內可勒索其他人的不法片段，最終卻被殺掉。其實娜諾擁有不死身，喝下娜諾鮮血的尤里，也得到重生機會；沒料到後來尤里野心勃勃，不認同娜諾很多做法，兩人在餘下集數展開了鬥爭，娜諾更展現了首季很少看到的人性與心軟一面。

新女角比娜諾更狠辣

此劇每集都會展示不同的罪惡，娜諾的出現就是誘發人的黑暗面，若不及時悔改，最終會為所作所為付上沉重代價。譬如第3集的富家女經常闖禍，仗着父親權勢解決問題，某次醉駕殺了4名女同學，她沒有反思，家人依舊為她撒謊，最終受到無可挽回的重罰。第5集的男生凱伊以極其侮辱的方法玩新生，娜諾以其人之道還治其人之身。第6集更拍得十分風格化，全黑白畫面，只在娜諾身上看到丁點色彩，講述嚴厲的老師要求學生毫無疑問地遵守規則，娜諾卻以不同方式抵抗，讓老師受到教訓。

今季安排尤里出現，正是要跟娜諾做出對比，尤里懲戒人比後者更狠辣，娜諾在最後一集不想女學生弑母，最終出手反被殺害，雖然她會復生，同時顯示了其轉變，難怪很多粉絲說期待第3季，把她的身世揭盅。

此劇除了捧紅了扮演娜諾的琪洽安瑪達雅固外，飾演尤里的常亞麥克羅伊也有不少粉絲；貌似Mandy Lieu的她現年26歲，去年8月確診腦瘤，並積極抗病，而且不忘關注社會議題。去年泰國民間響起要求政治改革的聲音，不少人走上街頭，她亦支持民眾，在社交網貼文支持社會運動，又上載片段及照片，譴責警暴。