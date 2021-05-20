施匡翹期待新歌被點評 谷婭溦接受中肯意見

【明報專訊】施匡翹和谷婭溦等前晚為《勁歌金曲》錄影。施匡翹會在「金榜預測」環節中，獻唱新歌《康復期》，並即場接受歌藝點評。對於點評部分，施匡翹心情既緊張又期待，事前不斷練習，她說：「作為新人，很需要真實意見。很多朋友知我上這個環節，都問我驚不驚聽完意見會喊，我希望不會，而且我對別人批評的意見是抱樂觀態度，好的可以從中學習。對自己歌藝有信心，歌曲監製舒文亦教了我很多唱歌技巧。」

谷婭溦狂練廣東話

谷婭溦與龔柯允合唱彭羚的經典歌《讓我跟你走》。來自內地的谷婭溦稱最難是廣東話，綵排時不停唱錯兩個字，例如將「尋覓」講錯「沉默」，要不斷死記，她說：「現在不斷學習廣東話，主要看劇集和讀報紙，我會一邊睇劇集，一邊複述裏面的對白，就像自言自語一樣，屋企人以為我黐了線。」

谷婭溦直認廣東話是其發展唱歌事業的最大障礙，她很花心機去學，並說：「語言是很重要，如果講不好、唱不好就沒辦法的了，現會提醒自己慢慢講。」她對點評環節甚感興趣，認為歌手肯定會有人喜歡和不喜歡，會接受中肯的意見。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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