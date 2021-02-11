與Anson Lo拍新片《假冒女團》 193著睡衣伙KOL拍MV 25萬點擊

資料撰稿及編劇麥可暉（左起）、導演曹梓冲、助導Sunny都是經常會在節目亮相的幕後團隊。

193（右）的自肥項目推出單曲，他為了拍MV，親自設計睡衣，又與KOL合作。

【明報專訊】人氣組合MIRROR與ERROR氣勢強勁，兩隊成員盧瀚霆（Anson Lo）及郭嘉駿（193）將合演電影《假冒女團》。193首支個人單曲《睡到三點》MV前日在YouTube上架，至昨晚8時30分已有逾25萬觀看次數。《ERROR自肥企画》「格仔導演」Mike唱的主題曲《無制限OT編集団の行動綱領》MV，在YouTube的點擊已過150萬，他履行承諾說下月會給觀眾驚喜。

MIRROR成員Anson Lo近日將頭髮染黑，並在社交網透露獻出「第一次」拍電影《假冒女團》，留言說：「每天都是 #假冒女團的生活。」據悉除了Anson Lo，合演的還有ERROR成員郭嘉駿（193）、陳葦璇、蘇皓兒、李炘頤（Alina）、李靜儀（Heidi）等。

笑查小欣《爆足一周》被腰斬

193在《ERROR自肥企画》，請來人氣KOL阿冰及阿Gi擔任其首支個人單曲《睡到三點》MV女主角。MV前晚播出，193和兩女穿上由193設計的睡衣，有不少親密及牀上的甜蜜鏡頭。MV其後在YouTube上架，至昨晚8時30分已有逾25萬點擊。

193在節目剖白心聲，藉此機會讓大家知他不單是搞笑藝人，還有音樂底子，會填詞、時裝設計。他提到之前揶揄TVB的出位言論令他的社交網粉絲突然激增，目前有逾32萬追蹤，此事令他思考，原來一番言論可以蓋過那麼多努力，但如何維持人氣才最重要，要繼續有新作品。他亦希望觀眾看綜藝節目要開心，不要什麼都鬧。他昨晚在社交網開直播，對查小欣批評《ERROR自肥企画》低俗不雅，193笑對方曾主持無綫節目《爆足一周》被腰斬，ERROR的節目至今未曾腰斬。他又透露將拍電影，但不是第一次，之前跟ERROR拍過《冥通銀行特約：翻生爭霸戰》。

保錡曾失工作熱情 流下男兒淚

吳保錡在《ERROR自肥企画》接受多次考驗，前晚一集講感受時流下男兒淚，說曾對拍節目失去熱情，這次卻很開心及享受，雖然很難捱，又可能被人鬧及抨擊，但很開心，多謝團隊。「格仔導演」Mike（劉諾衡）更上前跟保錡擁抱。

導演Mike完成壯舉盼6月找數

《ERROR自肥企画》受歡迎，製作團隊「無制限OT編集団」亦受注視，「格仔導演」Mike在首集唱主題曲《無制限OT編集団の行動綱領》被網民熱捧，要求他亮相《CHILL CLUB》演唱。Mike曾承諾節目播出最後一集若主題曲MV在YouTube點擊有150萬，會為觀眾送上驚喜。Mike昨日凌晨在社交網上載達150萬次點擊率的截圖表示：「完成壯舉﹗講得出做得到﹗驚喜將會喺全部集數播映完畢之後開始籌備，希望6月內可以搞得掂，敬請期待。再一次好老土咁多謝大家支持﹗」

另一方面，Mike又慶祝何啟華（阿Dee）呃10萬Like成功，用特別版「死亡行星」射阿Dee，受重擊的阿Dee痛到大叫，掀起衫展示肚也紅了。

歷經苦難磨練出團隊間信任

「無制限OT編集団」成員除了Mike為觀眾熟悉外，還有導演Agent. L（曹梓冲）、助理導演Sunny（方震揚／Rain. P）、資料撰稿及編劇阿暉（麥可暉），入職4至5年。Mike表示團隊宗旨是不論幾辛苦被人鬧，都保持開朗心態面對。Agent. L眼中的Mike就算面對監製壓力，都會堅持自己睇法。阿暉是團隊中最理性，Sunny則是活寶貝，討好又有少少烏龍。他們之間的信任是經歷苦難出來，令關係更鞏固，希望讓觀眾看到未看過的節目。

娛樂組