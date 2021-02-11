最高女友170 疑戀上陳海寧

【明報專訊】郭嘉駿（193）曾澄清他的身高未夠193cm，是192-193cm之間，「193」的花名是參加《全民造星》時花姐改的。193接受訪問時曾提及對女友的身高要求，他表示沒有高度限制，最高的女友只有170cm，他的要求是女友穿高跟鞋時不能比他高。他曾跟149cm的女生拍拖，兩人出街不是拖手，因為高度相距，令女友被他「秤」住似的。

今年2月有網民發現193與「女版阿Dee」陳海寧泄密，兩人分別在IG分享在Cafe歎咖啡的單人照，同場景兼同款杯碟，有揣測正約會撐枱腳，又有指他們往露營。193每次被問及新緋聞女友陳海寧時皆封嘴拒談，但《ERROR自肥企画》中，因陳海寧做阿Dee替身參與演出，故跟193同場，被網民稱兩人「情侶檔」演出。

數千曱甴兜頭淋

193身邊另一個重要女人就是經理人花姐。在《花姐ERROR遊》中，因為193怕動物，加上曾「甩骱」，不少高難度挑戰不能參與，故經常被花姐當面鬧他是「乸型」，但她曾說193好聰明，故揀他加入ERROR。《花姐ERROR遊 2》中193為爭取多些個人出鏡機會，到曱甴工場被數千隻曱甴兜頭淋，成難忘演出。