姜濤疑似壓力爆煲 花姐：僅身體不適

【明報專訊】姜濤出道3年被封為「人氣王」，雖然有說時勢造姜濤，但收入與受歡迎程度增加的同時，他承受的壓力更重。在MIRROR演唱會前他忍不住開Live跟「姜糖」訴心聲，說自《叱咤頒獎禮》後很多事情發生，令他情緒好差又發脾氣。對外界太多討論「姜濤」，他不太適應。

呂爵安：頂住啊

演唱會後他可以休息，但他似未放鬆，疑似壓力爆煲，昨日他在IG寫上「I'm tired of everything 」（我厭倦了一切），令姜糖們好擔心。姜濤有MIRROR好兄弟支持，呂爵安（Edan）留言安慰，寫道：「頂住啊！惜你一啖啦！」江生（AK）留言：「所有阿哥都喺度，不用擔心。」

好兄弟前輩齊安慰

還有其他隊友也為姜濤打氣。鄭欣宜、林芊妤、彭秀慧與林奕匡等亦留言鼓勵。經理人黃慧君（花姐）在姜濤發文後半小時，亦在個人IG限時動態寫道：「不用擔心，他只是身體不適，休息幾天再向大家報平安。」

姜濤突然放負，雖然花姐澄清他只是身體不適，但未釋除姜糖們憂心，紛紛為他留言打氣。姜濤多前輩惜，黃偉文也贈幾句，自薦做他的「樹窿」，他說：「生命裏面有時需要一個老老哋但會聽嘅陌生人……如你咁啱打緊呢個『困龍』，請隨時搵我（留意番，會閙人，絕非普通心靈雞湯）。」有網民關心姜濤太抑壓，向ViuTV求情讓他休息調整心情，也有說：「畀佢食餐飽啦！」

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