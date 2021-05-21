朱翰博戴夢夢避談翻撻拒合照 太極得唐奕聰「神期」安排 8月開騷

【明報專訊】樂隊太極定於8月7、8日假紅館舉行一連兩場《Rainbow After Rain演唱會》，昨日跟傳媒「茶敘」交代演唱會細節。開騷場地由西九文化區移師紅館，太極笑言室內更好，無那麼熱。結他手劉賢德認為這個檔期，是已故隊友唐奕聰（Gary）在「做嘢」，因對方在8月生日，相信Gary也想太極可以夢想成真開紅館騷。此外，朱翰博被指與舊愛戴夢夢翻撻，昨日二人同場，顯得避忌拒合照，還稱二人已變了親人關係。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

太極對於8月在紅館開騷，劉賢德說：「這個期完全不是我們預料的，8月是Gary生日月，所以我覺得是他在幫手，因他也很想我們開到這個期，現在夢想成真，這個期真是『神期』。」鄧建明（Joey）笑稱Gary屆時可放假下來看騷。問到演唱會有否特別環節紀念Gary？雷有輝（Patrick）稱不需要，因Gary一直都在他們和觀眾心目中。

大談Gary鮮為人知故事

Joey預告演唱會會邀請一些曾與Gary合作的朋友上台講故事，並說：「他有很多故事，我們都未必知，到時大家會合唱太極未唱過的歌，故事性很強。」盛旦華透露Gary一直都很想製作一張概念碟，今次終能如願。至於鍵盤手的位置，由黃丹儀頂上，Joey表示對方與Gary是音樂製作公司拍檔，故不作他選，眾人亦已答應對方會收斂，盡量斯文，少點麻甩。

問到演唱會可有加場空間？Patrick笑言：「加長每晚唱的時間，其實都是想跟由細陪我們成長的粉絲聚在一起，見一次多一次。」太極表示現在搞騷真的很困難，要珍惜，幸福並非必然，還有無下次都未知，希望有。

Ricky將戴夢夢升呢變家人

最近被指與舊愛朱翰博（Ricky）翻撻的戴夢夢，昨日以投資方代表身分到場支持。問到二人是否復合？Ricky沒正面回答，反問：「是否講入馬場那單（新聞）？其實她是今次演唱會其中一個投資方，多得她落力幫手。（二人現時關係？）大家已變了親人關係，互相照應，她之前搬屋，我都有幫她設計和搬東西，互相關心囉，有個真正朋友的確好極。大家都識了這麼多年，不會尷尬。」但當記者要求合照時，兩人都略顯避忌，要在太極其他成員陪伴下合照。