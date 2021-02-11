「520」宣布離婚 佟麗婭陳思誠6年夫妻情盡

佟麗婭（左）與陳思誠（右）2014年結婚，敵不過7年之癢，在去年離婚。（網上圖片）

【明報專訊】昨日「520」（普通話諧音我愛你）是男女互表情意的日子，過往不少藝人會選擇這天公布戀情或婚訊，但有「新疆第一美人」之稱的37歲內地女星佟麗婭，卻選擇這天宣布與電影《唐人街探案》系列導演、43歲陳思誠離婚，6年夫妻關係告終。兩人育有5歲兒子「朵朵」，陳思誠表示會換個身分守護佟麗婭及兒子。另一對內地藝人王彥霖與艾佳妮則在這天宣布結婚。

娛樂組

佟麗婭昨晨8時08分在微博留言：「人間值得，未來可期。謝謝你@陳思誠」，陳思誠亦在同一時間，在微博貼出佟麗婭和兒子的合照，留言：「2011—2020故事告一段落，你們永遠是我最愛的人，換種身分守護。」

兩人一同宣布結束6年婚姻關係，離婚消息一出即登上微博熱搜第一位，有不少網民恭喜佟麗婭回復單身。

陳思誠婚後緋聞不絕

有指佟麗婭與陳思誠去年已簽離婚協議，為事業一直保密。從陳思誠留言「2011—2020」，似暗示他們去年已離婚。佟麗婭與陳思誠於2010年因合作電視劇《北京愛情故事》結緣，2012年公開戀情，並於2014年結婚，兒子「朵朵」於2016年出世。不過陳思誠婚後緋聞不絕，2017年被爆背妻偷食，形象負面，2019年曾傳兩人婚變，當時他們否認。

王彥霖艾佳妮曬結婚證

另一對內地藝人王彥霖與艾佳妮，今年3月公開戀情，昨日火速宣布結婚喜訊。王彥霖曾參演電影《紅海行動》及《緊急救援》，他與艾佳妮是大學同學，他3月曬出二人畢業時的合照，留言：「刻在我心裏的名字，錯過了一陣子，不能錯過一輩子@艾佳妮」，艾佳妮亦轉發寫道：「刻在我心底的名字。」

昨日王彥霖貼出與艾佳妮領證及甜蜜又搞笑的婚照，留言宣布結婚：「喜提個媳婦兒，是我大學同學@艾佳妮」，艾佳妮留言回應：「終於嫁給了大三跟我求婚的那個人。」網民恭喜他們有情人終成眷屬。