Demi Lovato公開跨性別身分

【明報專訊】繼《Juno少女孕記》候選金像影后愛倫佩芝（Ellen Page）改名艾略特佩芝（Elliot Page）並以「非二元性別」人士自居後，曾為迪士尼動畫《魔雪奇緣》唱主題曲《Let it Go》的28歲美國女歌手Demi Lovato，昨日亦透過網上節目《4D with Demi Lovato》及社交媒體Twitter宣布：「能夠向大家說出我是非二元性別者，實在令我感到高興和驕傲。」就連稱謂亦由「she／她」改成「they／他們」。

Demi今年3月透過紀錄片《Demi Lovato: Dancing with the Devil》自爆15歲失身、2018年濫毒險死，以及遭毒販性侵等不幸經歷，就連去年跟美劇《Young and the Restless》男星Max Ehrich訂婚，都不過是「嘗試向外間證明我活得很好」的謊言。Demi表示，活出真我比壓抑自我更重要，「如果你不明白，（吸毒或性侵）這些壞事就有機會發生在你身上」。Demi公開跨性別身分後，不少網民留言表示支持並送上祝福，多個LGBTQ團體亦轉載有關消息，讚賞她的行動「教育和鼓勵了其他人士」。