【開箱】《太太，請小心輕放》 失憶原來更幸福

【明報專訊】日本片《太太，請小心輕放》本月13日在香港上映，電影版是NTV電視台4年前播出同名日劇的後續，仍然由綾瀨遙與西島秀俊等原班人馬演出。日劇講述綾瀨遙隱藏特工身分，嫁給西島秀俊成為家庭主婦的故事，當年叫好叫座，收視率高達14.5%。電影延續日劇故事，加上全新情節，不怕跟荷李活片《史密夫決戰史密妻》撞橋。

電影延續日劇故事

日劇《太太，請小心輕放》自2017年首播，扮演特工的綾瀨遙改名換姓，以新身分過新生活，並對西島秀俊一見鍾情。婚後綾瀨遙瞞着丈夫，利用非凡身手，解決社區問題，其後發現西島秀俊原來是警方派來監視她的臥底特警，結局最後一幕是綾瀨遙返回家中，遭西島秀俊持槍瞄準。

原來這個開放式結局，是為開拍電影埋下伏線。西島秀俊持槍與綾瀨遙對峙期間，突然有人闖入家中，雙方駁火期間，綾瀨遙頭部被子彈擦過受傷倒下。當她醒來突然失去記憶，且被告知與西島秀俊是夫妻。與此同時，西島秀俊接到警方新任務，只好帶着失憶妻子同行，順便繼續監視。

西島秀俊心知肚明，如果綾瀨遙一直失憶，二人便可過着平凡而幸福的夫妻生活。不過，警方下令綾瀨遙若恢復記憶，必須歸順否則滅口。西島秀俊深知綾瀨遙絕不屈服，等同幸福幻滅。

動作場面少但精彩

片中綾瀨遙和西島秀俊居住在一個叫「珠海」的小城市，將要在海上興建一所發展新能源的實驗室，當地市民對於項目意見分歧，有人希望保護海洋，有人關注經濟效益。居民組成的反對派與巿長為首的支持派，敵對情况愈趨激烈。能源發展商背景複雜，隱瞞不法行為，兼勾結外國勢力。西島秀俊以教師身分作掩飾，暗中調查發展商的陰謀。

綾瀨遙對於失憶一事感到不安，直至朋友遇害，特工本能被喚醒，成功恢復記憶，但她不想失去夫婿，努力假裝失憶，並懷着他日與西島秀俊到海邊開咖啡店的夢想。某日西島秀俊執行任務期間遇上意外，綾瀨遙被迫出手拯救丈夫。

《太太，請小心輕放》以特工夫妻作背景，跟荷李活片《史密夫決戰史密妻》設定相似，但前者動作場面並不算多，僅開首與結尾兩場重頭戲，能源問題反而佔去極大篇幅。雖然如此，綾瀨遙的動作戲甚有睇頭，動作清脆利落、反應敏捷，武打設計也見心思，利用四周環境加強官能刺激。電影尾聲，綾瀨遙與西島秀俊一邊吵架一邊退敵最為有趣。

夫妻感情真摯動人

為了應付動作場面，綾瀨遙早在電影開鏡前，先接受為期一個月的地獄式特訓，以應付多個高難道動作。她與俄羅斯間諜的終極對戰，導演佐藤東彌表示該角色由格鬥高手擔任，絕對是高手過招，而這場重頭戲足足拍了10日，還借用日本破冰船「白瀨號」進行拍攝。另外，電影事先張揚遠赴葡萄牙拍攝外景，結果只出現一幕，難怪導演表示出國拍攝的團隊只有10人，藉此減輕成本。

電影最大賣點是動作戲，可惜場面不多，反而敘事冗長，難免令人覺悶。不過，綾瀨遙與西島秀俊的夫妻談情戲尚算感人，特別是綾瀨遙隱瞞記憶回復一事，只為與夫婿繼續生活；西島秀俊為了保住妻子性命，早知她早已非失憶，也不向上級匯報。

戲中刻意加插西島秀俊在家看紀錄片，得悉人體的心臟與肋骨之間有一個細小空隙，這一幕感覺突兀，原來是為電影結局埋下伏筆，好讓綾瀨遙「死過翻生」並逃亡海外，暗示此片有機會開拍第3集。

上映日期：5月13日