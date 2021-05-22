袁偉豪為騷肌謝絕生日飯 蔡思貝操弗拍狂跑戲

【明報專訊】無綫新劇《廉政行動2022》由袁偉豪、譚俊彥、蔡思貝、陳曉華及周志康主演，昨日於電視城出席開鏡拜神儀式。譚俊彥劇透有破格演出：「我的角色可以是好人又是壞人，類似電影《無間道》。」劇中沒有太多感情線，主力描述他與袁偉豪的對決。

袁偉豪要拍追逐和對打動作戲，他承認為演出積極操練，自覺年紀愈大愈易肥，唯有少食、早睡早起和勤力跑步，他說：「5月是我40歲生日月，但吃了幾餐便謝絕飯局。暫未知該劇是否要騷肌，所以要保持最佳狀態。」

蔡思貝自稱角色較男仔頭性格，又要拍狂跑戲，一開工便要追小巴。她自覺近期狀態麻麻，最擔心拍跑戲會抽筋，所以準備操弗才演出。

周志康開心執坤哥二攤

陳曉華飾演廉署調查員，不乏動作和跟蹤戲，加上天氣酷熱，慶幸出鏡只需化淡妝。最近考獲跆拳道黑帶的陳曉華期待在劇中大展身手：「我有跑步練體能，已跟導演講，如有動作戲可以盡量用我，拍打戲可用腳狂踢」。

有傳吳業坤原本有份演出，但因與ERROR成員193（郭嘉駿）合照，惹無綫不滿被易角，改由周志康頂上。周志康被問是否執二攤？他表示沒聽過傳言，「之前已知道是找我演，我不介意被指執二攤，因坤哥是紅館歌手，能夠執他二攤都開心」。

記者：林蘊兒