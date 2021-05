next

【明報專訊】美國名嘴奧花雲費(Oprah Winfrey)早前訪問英國哈里王子,大爆王室秘密,內容震撼全球,二人為影視串流平台Apple TV+聯手監製的全新節目《The Me You Can't See》,亦於昨日首播,受訪者之一樂壇天后Lady Gaga重提19歲入行初期,曾遭唱片監製多次性侵導致懷孕的悲慘經歷,忍不住淚流滿面。

雖然Gaga已非首次公開談論性侵往事,但內心傷痛仍然不止,「監製要我脫光衣服,我拒絕然後離開,但他們威脅我會把所有作品銷毀,這些事件不斷重複,直至我已記不起它們怎樣發生」。Gaga拒絕公開疑犯姓名,她解釋「不想再次面對他們」。

Gaga的精神和肉體創傷,一直如噩夢般纏繞至今,她憶述事後多年之後,因為身體疼痛和麻痺而入院接受檢查,結果應診的竟是精神科醫生,才讓她意識到問題的嚴重性。幸好經過長時間治療,Gaga表示病情逐漸好轉,並呼籲其他受害人要跟她一樣,勇於接受他人幫助,問題終有辦法解決。