【開箱】《朱比特傳奇》 超級英雄的家族血淚史

【明報專訊】影視串流平台Disney+獨家炮製Marvel超級英雄劇集《WandaVision》和《飛隼與寒冬戰士》，不單收視理想，日前更囊括MTV電影及電視頒獎禮合共6個獎項；HBO Max亦不遑多讓，早前推出DC超級英雄片《薩克薛達之正義聯盟》，刺激訂戶人數急升。身為競爭對手的Netflix當然不會坐以待斃，2017年收購漫畫家麥克米勒（Mark Millar）的製作公司Millarworld，把他尚未改編拍成影視作品的10多部漫畫版權，悉數收歸己有，《朱比特傳奇》（Jupiter's Legacy）正是頭炮，已於5月7日首播。

影評觀眾口碑兩極

生於蘇格蘭的麥克米勒，漫畫代表作包括《皇家特工》、《勁揪俠》和《殺神特工》等，先後改編拍成荷李活賣座片。

《朱比特傳奇》首季共分8集，Netflix找來《漫威夜魔俠》製作人史蒂芬狄禮（Steven S. DeKnight）操刀，著名影評網站「爛蕃茄」的觀眾好感度錄得72%，成績不俗；影評人卻持相反意見，評分低至37%，這個極端走向代表什麼？

《朱比特傳奇》故事由1920年代美國大蕭條說起，《變形金剛》男星佐斯杜赫梅（Josh Duhamel）飾演主角謝爾頓，與父兄一起經營鋼鐵廠，原本呼風喚雨，卻因股市崩盤，老父畏罪跳樓，留下爛攤子讓他倆收拾。

目睹父親自殺的謝爾頓開始精神失常，夢中出現古怪圖案，他穿州過省尋找答案，終於在兄長、好友和女記者等協助下，一行6人登陸荒島，排除萬難取得超能力，並組成「正義同盟」，誓要救國救民。

回憶片段冗長沉悶

劇集另一主線則是現代美國，這班超級英雄突破人類極限，奮戰100年後仍未死去，但已白髮蒼蒼，他們的後代亦繼承超能力，兩代英雄攜手對抗黑暗勢力。諷刺的是，對於超級英雄來說，管教子女的難度竟然比殺敵更困難。在這個課題上，《朱比特傳奇》跟美國CW頻道目前熱播的另一超英劇《Superman & Lois》，可謂不謀而合。

新劇在改編過程中，為了遷就篇幅、內容，以及時代需要，《朱比特傳奇》無可避免作出一些改動，例如奸角天狐的兒子，無端變成黑人角色，明顯是為免遭受演員卡士「太白」指控，感覺有點突兀。至於全劇最為人所詬病之處，就是把原著漫畫中輕輕帶過的超能力起源問題，變成劇集兩大主線之一，透過回憶片段，把1920年代組織正義同盟的過程，巨細無遺地表現出來，結果變得冗長而沉悶。

製作人也許亦有同感，於是把過去和現在兩條時間軸，以梅花間竹方式，交替呈現出來，以為可以把累贅的回憶片段，變得較為生動？事實完全沒有。

兒子愚忠女兒反叛

至於劇集另一主線，則是探討超級英雄的家庭煩惱。佐斯杜赫梅飾演超級英雄「烏托比恩」，他跟「自由女神」結婚並育有一子一女，兒子布蘭登從小繼承父業，以年輕英雄「賢者」姿態，全力保護地球和平，然而在父親的巨大陰影下成長，布蘭登顯然活得不快樂，甚至被壓迫至窒息，但他仍咬緊牙關，不讓上輩失望。

反觀女兒克蘿伊反叛得多，不單「拒絕穿著傻瓜般的超人制服」，更離家出走，當上一個酗酒吸毒的模特兒，過着糜爛放蹤生活，甚至跟天狐之子拍拖，把一向嚴守紀律的父親氣個半死。

《朱比特傳奇》首季結局揭開烏托比恩兄長叛變的秘密，故事剛剛進入正題，劇集卻戛然而止，只好等待第2季出現。事實上，以一季8集、每集長約45分鐘作為全劇引子，結果落得節奏緩慢、劇情拖拉的劣評，唯有寄望下季有所改善。