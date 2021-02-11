最終回首尾呼應 Mike導接受「死亡行星」懲罰 網民封《ERROR自肥企画》綜藝第一神作

【明報專訊】人氣組合ERROR的ViuTV節目《ERROR自肥企画》播映以來獲網民熱捧，連幕後製作團隊都人氣強勁。前晚播出最後一集，多個亮點給觀眾驚喜，網民熱烈討論，包括「格仔導演」Mike（劉諾衡）因節目嚴重超資，要接受「死亡行星」懲罰，下體受重創。還有首尾呼應，以《新世紀福音戰士》的結局風格解釋拍攝該節目理由，希望在充滿限制及痛楚的現實，大家不按牌理歡笑，當中有不少金句，叫大家堅持信念不要逃避，令不少網民共鳴，還特別鳴謝「觀眾」，有網民封節目為「綜藝第一神作」，對節目結束感不捨。

15集《ERROR自肥企画》過去3周引爆不少話題，有評為低俗不雅，亦有激讚有創意，打破傳統電視節目框架，因而帶動ERROR及「無制限OT編集団」幕後團隊人氣勁升。終於前晚播出最後一集，觀眾相當期待，團隊未有令人失望，帶來不少驚喜。

嚴重超資 自肥大獎變團隊聚餐

節目開首ERROR 4子走入公司會議室與幕後團隊聚餐，「格仔導演」Mike稱節目因嚴重超資，最後一周的「重量級自肥大獎」環節要取消，改為團隊聚餐，令阿Dee（何啟華）大感失望。Mike導同時公布各集的超資情况，他為此接受「死亡行星」懲罰，由ERROR親自執行。Mike導被轟中下體，痛到跌落地。193（郭嘉駿）此時大爆Mike導有女友，笑他大了又壯了，會獲女友讚賞。

望再次帶起睇電視節目熱潮

節目第2部分首尾呼應，以《新世紀福音戰士》的結局風格解釋拍攝《ERROR自肥企画》的理由，希望能在充滿限制及痛楚的現實中讓大家可以不按牌理地歡笑，同時希望再次帶起睇電視節目熱潮。沈殷怡、陳欣妍、P1X3L再次現身，拋下「不要逃避你見到的事物，即使多麼無力，也要張開眼活着」、「要戰勝荒謬，首先要接受荒謬的必然性」、「文明總會勝利，是信念」、「相信一種價值，因為價值是由我們主觀定義，只要你相信，它永遠都存在」、「不要逃避」、「就算所有事都不順利，也要記住自己能貢獻的事，不要否定你當初相信的價值」等金句。節目尾聲打出字幕鳴謝各合作單位，當中包括幕後團隊成員的Fans Club，更特別鳴謝「觀眾」。

阿Dee留言「待續」暗示有續篇

ERROR的肥仔（梁業）、吳保錡、阿Dee及部分幕後團隊成員在節目後於社交網發表感受。肥仔說有這班兄弟有什麼是堅持不到？希望ERROR整團人愈來愈好，有大家支持一定做到。他自覺有很多不足，如綜藝喜感，只有外表喜感，會向兄弟們學習。保錡透過節目各種考驗，令人對他的負面形象改觀，他說︰「有你們才有我的存在，一起堅持下去。路不平坦，但只要齊心一定能衝破。謝謝每一位香港觀眾！」

阿Dee說︰「有今生無來世。本·季·完，待續。」似暗示有續篇。不少網民要求ViuTV開拍劇集《ERROR流忍者》，由ERROR做主角，還提議Agent.L（曹梓冲）加入ERROR成為第5個成員。

Mike導暫不考慮做幕前

Mike導完成工作，清空其公司內剪片的辦公室位置，他說有少少不捨得：「再一次多謝觀眾支持，你哋睇完有嘢拎得走，我就好滿足！致『大家』：係『你哋』成就咗『我哋』。『大家』一齊繼續努力。」Agent.L則說︰「『以有限，製無限』，『偉大的作品，不是靠力量而是靠堅持才完成的』，一起堅持努力吧！」Mike導是很多網民男神，對他有女友感傷心，他向傳媒承認有拍拖一段時間的女友，希望感情事低調。他被問會否做幕前？他說暫時不考慮，享受做幕後，可以控制的事多。他曾承諾主題曲《無制限OT編集団の行動綱領》有150萬點擊率會給觀眾驚喜，他說預計6月中至6月底完成。

監製大讚團隊熱血努力

節目監製賀志良接受《明報》訪問，問他《ERROR自肥企画》是否比預期超額完成？他說：「是的，團隊真的好熱血，好努力，𠵱家的成績是他們值得擁有。」他稱節目行真人騷拍攝手法，是最真實一面，例如超支只能開茶會。

《ERROR自肥企画》第15集結局昨晚7時許在ViuTV官網的重溫突然消失，ViuTV回應因機件故障，盡快安排再上架。

娛樂組