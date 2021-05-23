麥雅緻曬超聲波照宣布懷第3胎 張頴康再做老竇超興奮：粗重嘢等我嚟做

麥雅緻（左）挺孕肚拿着腹中BB的超聲波照，與老公張頴康及子女影全家福。（網上圖片）

【明報專訊】張頴康與麥雅緻結婚8年，育有7歲大女張雅喬（小豆）及3歲兒子張迅橋（小花生）。前晚他們在社交網報喜，宣布再造人成功，麥雅緻懷第3胎。麥雅緻挺孕肚拿着腹中BB的超聲波照，與張頴康及一對子女影全家福，她感恩上天給他們這個緣分和福分，期待BB出世組「五星戰隊」。張頴康開心說終於講得，又笑兒子小花生第一次做哥哥，影相時擺出「無眼睇」表情。

張頴康與麥雅緻前晚各自在社交網上載3張全家福，麥雅緻與女兒小豆穿著母女裝，麥雅緻手上拿着腹中BB的超聲波照，流露幸福笑容。兒子在其中一張相緊閉雙眼，另一張更用手遮着眼睛。

張：終於都講得喇

張頴康興奮報喜說：「終於都講得喇！」他表示老婆麥雅緻經常說看着子女BB時的照片，好掛着他們BB的時候。雖然照顧子女好辛苦，但每日見到女兒小豆與兒子小花生又覺得好滿足。

張頴康跟老婆麥雅緻有同一種感覺，他說：「既然時間唔可以番轉頭，咁就從新再經歷多一次啦！老婆，嚟緊嘅日子辛苦你喇！其他粗重嘢等我嚟做啦！我愛你！」他表示女兒小豆再做家姐好似好有經驗，比較冷靜。至於兒子小花生，他笑兒子第一次做哥哥表示：「我無眼睇。」

麥：期待五星戰隊

麥雅緻說：「擁抱上天給我們這個緣分及福分，感恩我們由一家三口到四口之家，到現在期待我們的五星戰隊！我的最強神級隊友張頴康，你準備好未？」

39歲張頴康入行逾20年，當年被劉德華發掘簽約成旗下藝人，被封「劉德華契仔」。2006年他獲推薦加入無綫，初期多演閒角。2012年他在劇集《回到三國》飾演傻頭傻腦的「范根」，以及2013年在《師父‧明白了》飾演冷酷殺手「江太平」，獲觀眾關注，其後在演出劇集都擔重戲，並簽約無綫經理人合約。2016年張頴康奪得無綫「飛躍進步男藝員」。39歲麥雅緻2005年參選香港小姐，落選後加入無綫，有演出劇集及主持節目。2012年，張頴康與拍拖4年的麥雅緻結婚，女兒小豆於2014年5月出世，麥雅緻於2017年10月誕兒子小花生。

娛樂組