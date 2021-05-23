《狂野時速9》內地兩日收6億 香港速破千萬 雲狄素稱中國影迷「家人」

今集焦點落在雲狄素（左）與約翰辛納（右）的兄弟情仇，幸最終化干戈為玉帛。

【明報專訊】台灣出生的美籍導演林詣彬執導、雲狄素（Vin Diesel）身兼監製及主角的《狂野時速9》（F9），本月19日率先在港開畫，內地緊接前日登場，結果同樣票房報捷，截至昨日為止，本地收逾1100萬港元，擊敗《哥斯拉大戰金剛》成為疫情期間最高開畫冠軍；內地兩日更收6億人民幣，僅次於《唐人街探案3》農曆新年檔期的佳績，難怪雲狄素大讚內地觀眾就像他的家人。

2015年《狂野時速》第7集在內地上映短短15日，累積票房已突破20億人民幣大關，不單成為內地電影史上首齣「廿億」作品，其後更以24.2億人民幣落幕，刷新當地最高票房紀錄。雖然在6年後的今天，《狂7》已跌落內地票房排行榜第18位，但這段光輝歷史，足以證明內地觀眾有多捧場。

宣傳活動取消

為了宣傳《狂野時速9》，原定本月18日在上海天馬賽車場舉行的大型宣傳活動，主辦單位當日突然以「收到試圖使發布會無法正常舉行的威脅」為由，臨時取消活動，令內地影迷失望不已，亦有網民透過微博鬧爆電影公司小題大做，「說得好像中國受到恐怖襲擊一樣」。

承諾下集內地取景

雖然活動取消，但雲狄素、林詣彬、首次加盟《狂野時速》系列的《烈火湊仔公》男星約翰辛納（John Cena），以及客串演出的饒舌女歌手Cardi B同日透過視像會議方式，於內地微博直播。雲狄素表示，為了回饋影迷「把《狂野時速》系列視為中國出品，因此內地觀眾也成了我們的家人」，他更要求內地發行商提前一個月上映《狂野時速9》，作為答謝的方式。事實上，此片下月25日才在美國開畫，雲狄素又承諾在2023年開拍《狂野時速》第10集時，將會到內地取景。

《狂野時速9》故事講述雲狄素扮演的「唐老大」，為了照顧小兒子，暫時過着隱居生活，直至收到舊戰友的求救訊號，決定重出江湖；把世界推向毁滅邊緣的恐怖分子，正是唐老大胞弟、約翰辛納飾演的叛變特工雅各。

另一方面，已遭積遜史達咸（Jason Statham）扮演的前英國特種部隊殺死的美籍韓裔男星姜成鎬，今集亦「死而復生」，成為對付雅各的「秘密武器」。至於上集扮演超級奸角的金像影后查莉絲花朗（Charlize Theron），今集僅出兩三場戲，淪為大配角。

《狂野時速9》中港兩地票房報捷之餘，其他海外市場亦大豐收，韓國、俄羅斯、沙特阿拉伯等同樣成為開畫冠軍，正好為下月開畫的美國注入一口強心針。