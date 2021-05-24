余香凝剖腹誕6.5磅女兒Clare

【明報專訊】27歲余香凝（Jennifer）去年11月嫁圈外人陸政渡（Tim），昨日她在社交網公布已為人母的喜訊，並貼上她和丈夫及初生女兒Clare手牽手的溫馨照。新手媽咪Jennifer難掩興奮心情寫道：「Welcome home baby Clare！別人說小孩子不能讚，會讚壞，但容許我在這裏讚一讚，要讚讚寶寶最後體重6.5磅，沒有浪費媽媽狂食長胎食物而胖了好多的心血，再讚讚寶寶非常配合，兩母女合作無間，在大家的努力下，剖腹產第三天就上奶了，可以餵母乳餵到飽，也都要讚讚爸爸一直在身邊陪着媽媽、服侍媽媽，雙眼袋都出來了。寶寶，以後只要妳健康開心媽媽就滿足了，這世界沒有東西比妳更重要，愛妳！」

父女似餅印 眼大可愛

正坐月休養的Jennifer透露，最緊張女兒的健康和體重，兩星期前最後一次產檢，當時胎兒僅重5磅半，幸出世重6磅半，所以很開心。她形容女兒與丈夫完全是餅印：「她好靚，已經有眼眉毛。起初擔心女兒似我眉毛少，結果是似爸爸有好多眼眉毛，眼睛好大、好可愛。」

餵母乳過程順利

初為人母的Jennifer嘗試餵母乳，逗留醫院期間每睡3小時便起身一次，慶幸催乳過程順利。同時Clare只在肚餓時才哭，不會亂喊，她忍不住大讚寶貝女很乖。自為人母後她心情與前很不同，明白母愛偉大：「終於明白什麼是心肝寶貝，當女兒一喊，自己好擔心，有一次她喊，我都跟着喊！朋友勸我要放鬆，因為還要擔心一世，現在明白媽咪點解以前成日咁長氣，真的要好好愛惜媽咪。」

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