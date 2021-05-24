無綫涉抄襲 受牽連遭網民圍剿 張曦雯：不知發生什麼事

【明報專訊】張曦雯及陳家樂昨日到銅鑼灣出席咖啡店宣傳活動；無綫網上頻道「女神channel」日前上傳張曦雯宣傳片涉嫌抄襲ViuTV 《ERROR自肥企画》宣傳圖，張曦雯無辜被網民留言圍剿。張曦雯表示不清楚亦沒有看過，直至有朋友傳短訊指她好慘被人鬧，並把報道給她看，她亦不太明白發生什麼事，自己的社交平台沒有人鬧她，她說：「有句子是imitation is something flattery，即是讚美別人，可能公司是這樣看，覺得別人做得好，想copy吓，但其實我都不知發生什麼事。」覺得公司抄襲別人好不好？她也不知怎回答，唯有拉開話題：「不如講吓男朋友吖，我們生活好穩定。」

陳家樂恭喜舊愛余香凝榮升媽媽

陳家樂表示有朋友通知其舊愛余香凝誕下女兒，他說：「恭喜她！希望她開心，但我未有以短訊祝福她，也不要打搞她了，大家都有各自生活。」他稱生兒育女方面一切隨緣，大家不要催促他；他與連詩雅傳緋聞已久，最近又被指感情出現問題，連詩雅早前得獎他也沒祝賀，陳家樂說：「我不回應了，太無聊，不知點回答，太多虛構，總之我生活愉快，工作順利。」對於娛樂圈發展地下情又不結婚，難逃分手收場，他說：「每次訪問都好似被催婚，總之好好啦，穩定啦！」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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