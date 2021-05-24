撐陳昭昭行善 羅霖捐7位數首飾拍賣

【明報專訊】羅霖昨日盛裝出席於九展舉行的藝術及收藏品博覽會，她捐出私人珍藏20多年的翡翠鑽石頸鏈拍賣，底價逾百萬元，所得部分捐予慈善用途。為撐好友陳昭昭，羅霖大前晚才從內地回港專程出席活動，慶幸透過「回港易」不用隔離。

逗留內地兩個月的羅霖狂掙人民幣，不過很掛念在港家人，她說：「因為媽咪患肝癌，做完手術後身體未完全復原，所以好擔心。有多媒體公司斟我留內地工作一年，因好難經常中港兩邊走，所以沒應承。」

渴望找到好歸屬

羅霖在內地工作時，不慎患上腸胃炎及急性食物中毒，3小時內屙嘔20多次，朋友送她入院治療，瘦了6磅。她笑稱渴望找到好歸屬照顧自己，又爆朋友不時介紹內地男士給她牽紅線。

為方便往內地工作，羅霖已預約5月31日到私家醫生診所接種科興疫苗，但當知悉內地在本月中有新疫苗推出，只需打一次針，令她蠢蠢欲試，期望香港能引入。

陳昭昭食老本維生

陳昭昭將珍藏多年的紫玉翡翠拍賣，底價20萬元，拍賣所得的20%會捐予柬埔寨救助孤兒。受疫情影響，昭昭難飛柬埔寨探望居住當地的70多歲父親，只保持網上視頻聯絡。

疫情令她經營大灣區地產的公司生意大跌九成，因此日常生活盡量省吃儉用，陳昭昭說：「我有開地產和公關公司，再加個人使費，每月支出多達數十萬元，唯有靠食老本，但長貧難顧，希望頂到今年底。」

記者：林蘊兒