【開箱】《龍櫻2》 阿部寬長澤正美變身「補習天王」

【明報專訊】改編漫畫的經典日劇《龍櫻》（前譯《東大特訓班》）2005年首播，《羅馬浴場》阿部寬、《緊急救命》山下智久、《信用欺詐師》長澤正美、《逃避雖可恥但有用》新垣結衣、《醫龍》小池徹平等主演，阿部寬扮演曾是飛車黨的三流律師櫻木建二，為了增加業績，將瀕臨破產、被稱為「笨蛋高中」的龍山高中，改造成每年有逾百人考入名校東京大學的故事。全劇平均收視16.4%，捧紅扮演學生的山下智久、長澤正美及新垣結衣等；還掀起熱潮，當年日本多間大型補習社推出「東大模擬測驗班」，報讀人數急升，帶動不少學生報考東京大學。2010年韓國KBS電視台亦翻拍成《學習之神》，同樣叫好叫座。相隔16年，續集《龍櫻2》上月25日在日本TBS電視台首播，香港觀眾可透過MyTV SUPER同步收看。

舊生逼櫻木出山

TBS原定去年開拍《龍櫻2》，已斟掂阿部寬再演櫻木建二，還邀請當年飾演學生的長澤正美參演。怎料爆出疫情，影響進度，被迫延期一年至上月首播，逢周日晚推出。第一集收視不負衆望，錄得14.8%，成為春季日劇最佳首播成績，其後兩集回落，幸第4集止跌回升至14.3%，穩守春季日劇最佳收視寶座。《龍櫻2》講述櫻木建二（阿部寬飾）15年前將龍山高中改造成最強升學高中後，創立了櫻木法律事務所，專為大學入學率差的高中擔任顧問。本來一帆風順，但數年前櫻木的學生米山圭太（佐野勇斗飾）未能考進東京大學，更在櫻木面前企圖自殺，櫻木從此一蹶不振，躲在鄉下地方避世。

龍海學園出現與龍山高中相同情况，學生成績偏差，陷入破產邊緣。該校教師高原浩之（及川光博飾）為了學校及學生的前途，委託櫻木前來救亡。櫻木在龍山高中的舊生水野直美（長澤雅美飾），於東京大學畢業後，取得律師資格，加盟櫻木法律事務所。水野直美為了拯救事務所業績，出心出力將頹廢的櫻木帶到龍海學園。二人一同在校內組建專科班，助學生考入東京大學。

櫻木與水野在龍海學園遇上重重障礙；理事長龍野久美子（江口德子飾）秉持自由教育原則，反對櫻木召開「東大專科班」，處處作對，加上學生參加意欲不大，櫻木如何挑選合適的學生並培訓，成為今季重點。

當年《龍櫻》捧紅多名新晉演員，故今季扮演學生的人選備受關注。據悉電視台從千名新星中挑選，最終選出7名「東大專科班」學生，包括瀨戶輝（高橋海人飾）、早瀨菜緒（南沙良飾）、岩崎楓（平手友梨奈飾）、天野晃一郎（加藤清史郎飾）、藤井遼（鈴鹿央士飾）、小杉麻里（志田彩良飾）及原健太（細田佳央太飾）。據悉在原著漫畫，龍海學園的「東大專科班」只有兩名學生，劇集版加到7人。

考東大爆金句

7名學生各有不同的學業及人生問題。瀨戶輝父母雙亡，姐姐在學校附近經營拉麵店，因管理不善，跟地下錢莊借貸，導致瀨戶輝為了掙錢而無法專心學業。岩崎楓原是優秀羽毛球運動員，因腳傷只好尋找另一人生目標，其父母非常反對她考東京大學，覺得應堅持成為運動員。天野晃一郎的弟弟很優秀，故他一直自卑，沒勇氣面對家人。藤井遼成績優異，卻自覺與別不同，習慣鄙視別人。小杉麻里成績不錯，但對考入東京大學毫無興趣，只想畢業後找工作，並一直照顧着被同學孤立的原健太。

《龍櫻2》有趣之處是櫻木用很多古怪奇特的方法，幫助學生提升成績，例如每日用英語拍片放上YouTube、狂操小學二年級數學題等，這些方法是否真的可助他們考入東京大學，不得而知，但櫻木指出，時下學生根本看不清現實世界，「現時世界充滿天災、瘟疫，政府最需要的是什麼？是錢、是稅金。政府只希望巿民什麼也不要想，一世為國家做牛做馬，然後乖乖地交稅，最好沒有能力跟社會上的權貴對抗，這就是現實生活。不想被剝削就要考入東京大學」，這話是否很發人深省？

阿部寬扮演的櫻木與首季一樣，雖然樣子衰老不少，但依然充滿霸氣，比起「視后」長澤正美更有存在感。長澤正美在劇中淪為配角，角色個性不夠鮮明，甚至有時顯得太笨拙，期望劇集後段她能有更多發揮。