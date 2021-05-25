葉翠翠經歷6次抑鬱不敢再生B

【明報專訊】葉翠翠前晚與一眾前港姐為無綫節目《開心大綜藝》演出，分享參選經歷。她表示心情十分緊張，因被安排坐在師妹陳曉華及黃嘉雯旁邊，她說：「我發覺個頭和身形都闊過她們一倍，所以上鏡有點擔心，雖然最近我都減了15磅，但生了3個，也踏入『4』字頭，真係無得揮，要行埋一邊。」她表示當年參選沒什麼秘技分享，她說：「泳衣不可加墊，這些也不是秘密，每次出場都會有保母檢查，我估無人嘗試這樣做，自己都不夠膽試。」她稱當年曾參選過兩次港姐，首次因大學未畢業，第二輪面試決定放棄；2005年再參選奪冠，確令她改變了人生軌迹，寄語師妹畀心機做好每一天，令人生變得更加精彩。

婚後誕下3子的葉翠翠，帶同大仔與二仔到場，問可會考慮再追多個？她搖頭道：「不會了！我真的好驚，無命呀！好辛苦，無晒自己時間，因我放不低交畀工人照顧，我每日都好似打仗咁。」她表示最大問題是生完BB情緒有變，「生了3個小朋友，最難就是要搞掂情緒，產前抑鬱都未搞掂，又來產後抑鬱，前後經歷過6次抑鬱，之後要靠做運動令自己走出不好的情緒，走出抑鬱狀態。我不是不鍾意小朋友，而是身體已handle不到」。

黃嘉雯不敢加墊 陳曉華狂黐膠紙

黃嘉雯與陳曉華都是港姐冠軍，於節目分享參選經歷，談及穿泳裝，問兩人當年可有偷偷加墊？她們均表示沒有，黃嘉雯說：「我就無，是真材實料。其實泳衣是服裝同事安排，都不可以加墊。」陳曉華亦稱：「沒有！我都想加，但唔畀加，只可以用膠紙黐實免走光。」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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