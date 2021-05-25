毋懼是非纏身 馮盈盈讀心理學自救抗負評

【明報專訊】馮盈盈入行以來備受無綫力捧，機會不斷，除主持外，拍劇亦獲安排飾演主要角色，於劇集《逆天奇案》是佔戲最多的女角。人紅自然是非多，自與好姊妹江嘉敏跟已故賭王的四房兒子何猷亨上遊艇開P曝光，又在網上炫富大曬名牌手袋，被形容釣金龜、拜金等負面新聞一直緊隨她，馮盈盈全靠極強心理質素，不但未有被攻擊惡言影響，還訂下目標，事業心大爆發，不急於發展新戀情。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

馮盈盈於新劇飾演電腦駭客Ana，自小父母雙亡，錢小豪飾演的養父在香港遇恐怖襲擊而死，她回港報仇，與陳展鵬及林夏薇糾纏於三角關係，猶如天煞孤星，是她拍劇以來遇到最悲劇人生的角色，馮盈盈說：「我特別參考電影《龍紋身的女孩》揣摩角色，看了無限次，每次看都有所吸收，務求演繹得如電影女主角般聰明得來又好有型。」

她笑稱新劇的角色太串嘴，連她也接受不到，現實中和自己相似的是很聰明和機智，對電腦很在行，因當年考DSE電腦科也有5*佳績，但因角色設定來自委內瑞拉，她要在拍攝前個多月學習西班牙語，她說：「還要唱一首西班牙情歌，覺得都幾難，因為要兼顧音準及西班牙語，希望播出時大家不會覺得尷尬，因拍攝時連自己都有點尷尬，要花點時間才投入到。」

拒做第三者

馮盈盈表示印象最深刻是到泰國與陳展鵬拍外景，是她全套劇演得最悲傷和激動的一場喊戲，她唯有靠聽慘情歌加一些想像去投入，碰上當時剛與醫生舊愛鍾文浩分手，從自身經歷提取元素豐富演出。

角色介入別人戀情逃不過被網民大罵，她說：「我只可以講，大家畀多些耐性看下去，會發覺Ana這角色也有良知及道德觀念，不想做第三者，角色不是太衰，大家不要鬧住。」

馮盈盈強調現實中從未做過第三者，真的很抗拒，人生苦短，無謂浪費時間和精力，糾纏在令自己覺得辛苦的關係上，她說：「工作已經辛苦，亦有很多事情要處理，希望有一段理想的關係，令自己成為一個更好的人，所以健康的關係才是我所追求的。」

曾懷疑人生

馮盈盈稱最初經常覺得有無力感，做娛樂圈很多時都非常被動，不能掌握未來，有點迷惘和迷失，弄至不開心，覺得自己有問題，才報讀美國加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）心理學與輔導的網上深造課程。

修讀後理解到問題不是出於自身，是受很多外來因素影響，但絕不是來自負面新聞，因她深明娛樂圈一句說話「No news is bad news」。

反而一直以來很多謝大家關注，強大心理質素也是從深造課程中煉成，她說：「雖然有時在社交平台看到些攻擊性留言，但發覺沒有建設性，有些還好好笑，我並不介意，沒有特別放在心。至於負面新聞，弄得形象拜金被指釣金龜，不認識我的人這樣講，我也不會放在心，會當他們無到，認識我的人都知我不是這樣，這是最緊要的。」

拍拖講感覺

自公告與現已為人夫的舊愛鍾文浩分手後，馮盈盈傳與鄭衍峰暗撻，並已分手，再被發現與地產公司執董曹展康（Bobby）於高級米芝蓮餐廳撐枱腳，均沒有承認戀情，堅稱單身，更表明不急於發展新感情，她說：「工作和學業真的很忙，不想在感情方面有什麼特別的追求，一切隨緣，不一定要有錢，揀選對象亦不會有資產審查，看緣分會給我什麼吧。最緊要有感覺，如果有個成熟到好似陳展鵬在劇中的角色一樣，又英勇又機智，幾man呀。我覺得真的不錯，都會鍾意，暫時未試過和年紀大我很多的異性拍拖，但我不會介意，最緊要都是撻得着。」

私下不多話

馮盈盈至今已演繹過很多不同角色，認為都是比較多說話又強勢，不是很柔弱和文靜，現在最想挑戰一個斯文的角色，或是演啞女，她說：「可以嘗試用手語和眼神演戲，不是用把聲，想在這方面挑戰自己，給予觀眾新鮮感，我有信心做到。因為有很多人話我不說話，比起出聲好好多，其實我收工後返到屋企都不太說話，比較沉靜，開工不停說話，已用了很多能量，問我的屋企人就知，他們都很奇怪為何報道話我很多嘢講，因為我在家中真的不出聲。」

她視汪明荃（阿姐）為偶像，大讚阿姐入行50多年至今，工作仍那麼有衝勁和努力，令她十分敬佩，馮盈盈說：「阿姐是萬中無一，不是隨便有人學到，我也不夠膽以她為目標，還是做好自己吧。」

髮型及化妝：Kayo Wang

服裝：ANDREW GN from SWANK

首飾：CHELLERY

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com